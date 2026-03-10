Мособлводоканал провёл за неделю 660 профилактических и ремонтных работ

10 марта 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

660 работ по профилактике и ремонту провели на сетях водоснабжения и канализации специалисты Мособлводоканала за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Общее число работ профилактических работ составило 200, остальные касались ремонта и выполнялись как в плановом, так и в экстренном порядке.





«Сотрудники Мособлводоканала устранили 265 засоров в канализации, отремонтировали 73 участка холодного водоснабжения и закончили 35 ремонтных мероприятий на водозаборных сооружениях и канализационно-насосных станциях (КНС)», — говорится в сообщении.