Стало известно, на каких специалистов растет спрос в Казани
На рынке труда в Казани среди представленных работодателями вакансий преобладают рабочие специальности (79,7%) и служащие (20,3%). Об этом проинформировали в пресс-службе ЦЗН РТ, передает «Татар-информ».
Сегодня особенно востребованы специалисты в области обрабатывающих производств, такие как инженеры, штукатуры, каменщики, слесари и швеи. В строительстве требуются арматурщики, бетонщики, монтажники, электромонтажники, а также каменщики и штукатуры, электро- и газосварщики. В транспортной сфере нужны водители и слесари по ремонту. В сфере здравоохранения востребованы врачи, фельдшеры, медицинские сестры и массажисты, а в образовании — педагоги и воспитатели, добавили в пресс-службе.
В гостиничном бизнесе и предприятиях общественного питания ощущается недостаток инженеров по подготовке производства и поваров. В органах государственного управления и обеспечения военной безопасности требуются инспекторы и специалисты военного представительства.
