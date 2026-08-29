Агроном раскрыл секрет, как вырастить лимоны на подоконнике

29 августа 2026, 22:02

Агроном Викулов: домашний лимон требует прохладной зимовки без сквозняков

Фото: Istock/Ivan Halkin

Агроном Владимир Викулов рассказал о правилах выращивания лимона дома. Он советует выбирать укоренённые черенки комнатных сортов, например «Павловский» или «Мейера», и высаживать их в плодородную тяжёлую почву.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт подчеркнул, что лучшее место — восточное окно, на западе хуже, на севере нужна подсветка, на юге — притенение.



Викулов рекомендует отгородить подоконник ширмой из поликарбоната или плёнки, иначе лимон сбросит листья и погибнет. Он добавил, что молодое деревце каждый год нуждается в большем горшке, пересаживать его следует только перевалкой, не нарушая корни. Агроном назвал и основную ошибку новичков — частый полив.

«Часто растение просто заливают, увлажняя почву каждый день, а лимоны этого не любят: добавлять воду нужно строго по мере высыхания. Сохранение листвы зимой принципиально важно, потому что каждый плод должны выкормить 10–15 листьев. Если их не остаётся, дереву уже не до плодов и цветения, оно просто выживает. Задача комнатного садовода — сохранить максимальное количество листьев», — заявил эксперт.