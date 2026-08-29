Врач предупредила о коварстве сочетания алкоголя с соком
Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему алкоголь лучше не смешивать с соком. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист акцентировала внимание на том, что сок сам по себе не увеличивает токсичность алкоголя, но скрывает его вкус. Это приводит к тому, что человек употребляет алкогольные напитки как лимонады, не ощущая их крепости, и, соответственно, превышает свою норму.
Врач отметила, что сок содержит сахар. Фруктоза и глюкоза ускоряют всасывание алкоголя: слабоалкогольные коктейли с сахаром поступают в кровь быстрее, чем чистые крепкие напитки, так как концентрация спирта в них ниже, а объем жидкости выше. Кроме того, сахар увеличивает нагрузку на печень и усиливает утреннее похмелье, предупредила доктор.
Калюжная особо подчеркнула опасность сочетания алкоголя с кислыми соками для людей с проблемами пищеварительной системы. Она объяснила, что апельсиновый, ананасовый и томатный соки сами по себе раздражают слизистую желудка, а алкоголь усиливает этот негативный эффект.
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