Врач предупредила о коварстве сочетания алкоголя с соком

29 августа 2026, 18:01

Врач Калюжная: Сок маскирует вкус алкоголя, из-за чего человек выпивает больше

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему алкоголь лучше не смешивать с соком. Об этом пишет «Лента.ру».