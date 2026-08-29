Биолог рассказала, что делает собаку агрессивной
Биолог Татаренко: агрессивность собаки зависит от генетики и воспитания
Преподаватель Государственного университета просвещения Марина Татаренко отметила, что генетика может делать собаку агрессивной. По её словам, на поведение питомца влияет и воспитание.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что перед приобретением собаки необходимо узнать о характере её родителей.
«Потому что они, как и люди, бывают чересчур нервными или агрессивными, и ничего тут не поделаешь. Эти качества могут передаться потомству. Речь не об особенных агрессивных породах — таких, по сути, нет, а о характере конкретных собак. Некоторые считают, что особо агрессивными являются дворняги, беспородные собаки — это тоже не так. Дело в отсутствии у таких собак социализации», — подчеркнула биолог.Ещё одной причиной агрессивного поведения Татаренко назвала неправильное содержание, когда владельцы не учитывают породные особенности.