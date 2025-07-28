Агроном раскрыл секрет выращивания красивого букета к 1 сентября
Агроном Викулов: удаление боковых побегов позволит вырастить букет к 1 сентября
Удаление боковых побегов и борьба с болезнями цветов помогут вырастить большой и красивый букет к 1 сентября. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».
Специалист отметил, что в конце июля уже поздно сажать какие-либо цветы. Однако самое время готовить к 1 сентября гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, посаженные ранее.
«Важно сейчас удалять боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания. Это поможет основному цветку максимально развиваться и показать себя во всей красе», – подчеркнул Викулов.Также агроном посоветовал внимательно следить за состоянием растений и предотвращать развитие болезней. Например, если на листьях появляются рыжеватые пятна, следует сразу же обработать их фунгицидом – веществом, предназначенным для борьбы с грибком.
Кроме того, нужно беречь цветы от вредителей и обрабатывать их средствами от тли, которая особенно любит декоративные подсолнухи. Важно вовремя избавлять сад от слизней, которые предпочитают есть георгины.