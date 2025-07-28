Агроном раскрыл секрет выращивания красивого букета к 1 сентября

28 июля 2025, 18:03

Агроном Викулов: удаление боковых побегов позволит вырастить букет к 1 сентября

Фото: медиасток.рф

Удаление боковых побегов и борьба с болезнями цветов помогут вырастить большой и красивый букет к 1 сентября. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».





Специалист отметил, что в конце июля уже поздно сажать какие-либо цветы. Однако самое время готовить к 1 сентября гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, посаженные ранее.





«Важно сейчас удалять боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания. Это поможет основному цветку максимально развиваться и показать себя во всей красе», – подчеркнул Викулов.