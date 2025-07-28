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Агроном раскрыл секрет выращивания красивого букета к 1 сентября

Агроном Викулов: удаление боковых побегов позволит вырастить букет к 1 сентября
Фото: медиасток.рф

Удаление боковых побегов и борьба с болезнями цветов помогут вырастить большой и красивый букет к 1 сентября. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».



Специалист отметил, что в конце июля уже поздно сажать какие-либо цветы. Однако самое время готовить к 1 сентября гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, посаженные ранее.

«Важно сейчас удалять боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания. Это поможет основному цветку максимально развиваться и показать себя во всей красе», – подчеркнул Викулов.
Также агроном посоветовал внимательно следить за состоянием растений и предотвращать развитие болезней. Например, если на листьях появляются рыжеватые пятна, следует сразу же обработать их фунгицидом – веществом, предназначенным для борьбы с грибком.

Кроме того, нужно беречь цветы от вредителей и обрабатывать их средствами от тли, которая особенно любит декоративные подсолнухи. Важно вовремя избавлять сад от слизней, которые предпочитают есть георгины.
Анастасия Чинкова

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