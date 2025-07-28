Врач Уланкина рассказала о первых признаках теплового удара
Врач Уланкина: первые признаки перегрева часто остаются незамеченными
Жару особенно тяжело переносят люди с избыточным весом, хроническими заболеваниями и проблемами сердечно-сосудистой системы. В группе риска также находятся пожилые люди и дети, сообщила RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Специалист отметила, что первые признаки перегрева часто остаются незамеченными, но именно в это время важно оказать помощь, поскольку она будет наиболее эффективна.
«Человек ощущает нарастающую слабость и вялость, как при начинающемся гриппе. Появляется тупая головная боль, которая усиливается при движении, жажда, сухость во рту. Характерный признак – покраснение лица и шеи. По мере ухудшения состояния присоединяются более тревожные симптомы. Дыхание становится частым и поверхностным, пульс ускоряется, при этом человек может испытывать ощущение замирания сердца», – подчеркнула Уланкина.Также симптомами теплового удара могут быть тошнота, рвота, расширение зрачков, повышение температуры тела, снижение потоотделения и сухость кожи.
Особенно опасными являются неврологические проявления, к которым относятся спутанность сознания и потеря ориентации в пространстве.
У детей перегрев выражается иначе. Они, как правило, не жалуются на плохое самочувствие, но становятся вялыми и капризными, отказываются от еды. Младенцы краснеют и перестают плакать, после чего у них начинается посинение носогубного треугольника.
В отличие от солнечного удара, тепловой может настигнуть не только под прямыми солнечными лучами на улице, но и в душном помещении.
При появлении первых симптомов перегрева Уланкина посоветовала уйти под навес или найти тенистое помещение с кондиционером или вентилятором. Также следует снять лишние слои одежды, ослабить ремень и расстегнуть тесную одежду. Если есть возможность, провести некоторое время лежа с приподнятыми на 10-15 см ногами. Затем нужно постепенно перейти к охлаждению организма, прикладывая влажные компрессы к разным частям тела. Пить рекомендуется воду комнатной температуры.
«Категорически нельзя обливаться холодной водой – резкое сужение сосудов создаст опасную нагрузку на сердце», – заключила специалист.