Врач Уланкина рассказала о первых признаках теплового удара

28 июля 2025, 16:11

Врач Уланкина: первые признаки перегрева часто остаются незамеченными

Фото: медиасток.рф

Жару особенно тяжело переносят люди с избыточным весом, хроническими заболеваниями и проблемами сердечно-сосудистой системы. В группе риска также находятся пожилые люди и дети, сообщила RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





Специалист отметила, что первые признаки перегрева часто остаются незамеченными, но именно в это время важно оказать помощь, поскольку она будет наиболее эффективна.





«Человек ощущает нарастающую слабость и вялость, как при начинающемся гриппе. Появляется тупая головная боль, которая усиливается при движении, жажда, сухость во рту. Характерный признак – покраснение лица и шеи. По мере ухудшения состояния присоединяются более тревожные симптомы. Дыхание становится частым и поверхностным, пульс ускоряется, при этом человек может испытывать ощущение замирания сердца», – подчеркнула Уланкина.

«Категорически нельзя обливаться холодной водой – резкое сужение сосудов создаст опасную нагрузку на сердце», – заключила специалист.