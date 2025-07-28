Козерогам важно сосредоточиться на карьере, а Девам — решить бытовые вопросы: гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака
Растущая Луна 29 июля совершает переход из практичной Девы (до 08:34) в гармоничные Весы, создавая сдвиг энергетического фокуса с анализа на дипломатию. Венера в Близнецах стимулирует интеллектуальный обмен, в то время как Марс в Деве призывает к методичности. Прогноз для каждого знака зодиака — в материале «Радио 1».
Овен (21 марта – 19 апреля)
Хирон в вашем знаке открывает возможности для исцеления через новые начинания. Марс в Деве советует проявить методичность в работе. Утро будет удачным временем для переговоров и партнерских соглашений. Венера в Близнецах помогает находить общий язык с разными людьми.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Венера в Близнецах усиливает ваши коммуникативные способности. Утром хорошо заняться организацией пространства, после обеда — обсудить финансовые вопросы с партнером. Сатурн в Рыбах напоминает о важности четких договоренностей в дружеских отношениях.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Венера в вашем знаке усиливает обаяние и творческий потенциал. Марс в Деве может вызывать напряжение в домашних делах — проявите терпение. В первой половине дня наступает хорошее время для решения рабочих конфликтов дипломатичным путем.
Рак (21 июня – 22 июля)
Сатурн в Рыбах требует системного подхода к вашим планам развития. Утром займитесь планированием, после 16:00 уделите внимание здоровью. Марс в Деве советует упорядочить повседневные дела и коммуникации.
Лев (23 июля – 22 августа)
Утром сосредоточьтесь на финансовых вопросах, вечером наступит хорошее время для обмена идеями. Венера в Близнецах помогает заводить полезные знакомства. Марс в Деве напоминает о необходимости контроля расходов.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Марс в вашем знаке дает энергию для реализации планов. После полудня внимание переключится на финансовые вопросы. Венера в Близнецах способствует удачным деловым переговорам и заключению соглашений.
Весы (23 сентября – 22 октября)
После 08:34, когда Луна войдет в ваш знак, усилится харизма и потребность в гармонии. Венера в Близнецах пробуждает интерес к новым знаниям. Марс в Деве мягко подталкивает к завершению старых дел.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Сатурн в Рыбах требует дисциплины в творческих проектах. Утром займитесь социальными обязательствами, после обеда уделите время внутреннему равновесию. Марс в Деве помогает решать бытовые вопросы.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Венера в знаке Близнецов способствует установлению гармоничных отношений между партнёрами. Марс в знаке Девы наполняет Стрельцов энергией для профессионального развития. Это благоприятное время для того, чтобы сделать деловое предложение или провести переговоры.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Сатурн в Рыбах структурирует ваши мысли и коммуникации. Утром анализируйте рабочие процессы, после вечером сосредоточьтесь на карьерных вопросах. Марс в Деве помогает упорядочить распорядок дня.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Хирон в Овне предлагает участвовать в социальных проектах. Венера в Близнецах усиливает творческий потенциал. Марс в Деве помогает доводить начатое до конца.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Сатурн в вашем знаке требует ответственности во всех сферах. Марс в Деве советует проявлять дипломатию в отношениях. После во второй половине дня уделите внимание вопросам совместных ресурсов и финансов.