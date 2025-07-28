Как сохранить зелень на зиму: проверенные способы
Сезон урожая — идеальное время для заготовки зелени: мяты, петрушки, укропа и других трав. Чтобы сохранить витамины и свежесть, важно правильно подготовить зелень. О том, как именно это сделать, сообщает Общественная служба новостей.
Сначала необходимо переберать зелень, удалив поврежденные листья и мусор. Затем необходимо тщательно ее промыть и хорошо просушить.
Основные методы заготовки:
- Заморозка. Измельчённую зелень (листья и стебли отдельно) уложите в пакеты или контейнеры, удалите воздух и подпишите. Хранится до 12 месяцев. Можно замораживать и в формочках для льда, залив измельчённую зелень водой;
- сушка. Зелень сушат на воздухе в тени или в сушилках при низкой температуре, чтобы сохранить витамины. После сушки храните в герметичной таре;
- консервирование в масле. Залейте зелень оливковым или другим растительным маслом — ароматное масло подойдет для заправок и блюд;
- песто. Соус из измельчённой зелени, орехов, чеснока и масла хранится в холодильнике несколько дней или замороженным — до нескольких месяцев;
- засолка. Мелко нарезанную зелень смешайте с солью в пропорции 3:1, сложите в банки и храните в холодильнике.