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Как сохранить зелень на зиму: проверенные способы

Фото: istockphoto / Svetlana Verbitskaya

Сезон урожая — идеальное время для заготовки зелени: мяты, петрушки, укропа и других трав. Чтобы сохранить витамины и свежесть, важно правильно подготовить зелень. О том, как именно это сделать, сообщает ​Общественная служба новостей.



Сначала необходимо переберать зелень, удалив поврежденные листья и мусор. Затем необходимо тщательно ее промыть и хорошо просушить.

Основные методы заготовки:

  • Заморозка. Измельчённую зелень (листья и стебли отдельно) уложите в пакеты или контейнеры, удалите воздух и подпишите. Хранится до 12 месяцев. Можно замораживать и в формочках для льда, залив измельчённую зелень водой;
  • сушка. Зелень сушат на воздухе в тени или в сушилках при низкой температуре, чтобы сохранить витамины. После сушки храните в герметичной таре;
  • консервирование в масле. Залейте зелень оливковым или другим растительным маслом — ароматное масло подойдет для заправок и блюд;
  • песто. Соус из измельчённой зелени, орехов, чеснока и масла хранится в холодильнике несколько дней или замороженным — до нескольких месяцев;
  • засолка. Мелко нарезанную зелень смешайте с солью в пропорции 3:1, сложите в банки и храните в холодильнике.
Эти простые способы помогут сохранить пользу и аромат зелени на весь холодный сезон.
Дайана Хусинова

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