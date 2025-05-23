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Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком

Сорняк в огороде устранят гербициды
Фото: istock / JohnAlexandr

Фото: istock / JohnAlexandr

Каждый дачник знает, как быстро сорняки возвращаются на прополотые грядки. Традиционные методы борьбы – тяпка и триммер – требуют постоянных усилий, но часто дают обратный эффект: разрезанные корни дают новые побеги, а случайно задетые созревшие семена разносятся по участку.
Особую проблему представляют заброшенные соседние участки, где сорняки размножаются беспрепятственно. Попытки создать санитарную зону с помощью плотных материалов могут привести к развитию патогенных грибов, угрожающих урожаю.

Эффективным решением стали современные гербициды «Дамба, ВР» и «Форвард, МКЭ» от компании «Щёлково Агрохим», сообщает издание argumenti.ru. Первый борется с двудольными сорняками, второй – со злаковыми. Препараты полностью разлагаются и предназначены для обработки неиспользуемых территорий – вдоль заборов, дорог и заброшенных участков.

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Ветеринар раскритиковал популярный способ поиска клещей на собаке
Ветеринар Шеляков назвал поиск клещей на собаке с помощью iPhone баловством
23 мая 2025, 14:49

Фото: stockphoto/Mary Swift

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал модный способ поиска клещей на собаках с помощью iPhone.
Специалист назвал этот метод «баловством», пояснив, что хотя многие членистоногие действительно флуоресцируют под ультрафиолетом, такой способ может служить лишь дополнительной, но не основной мерой проверки, приводит его слова NEWS.ru.

Шеляков объяснил, что клещ, попав на животное, может долго перемещаться по шерсти в поисках места для прикрепления. Пока паразит не насытился кровью, его размеры крайне малы, что делает обнаружение затруднительным – особенно в темной, длинной или кудрявой шерсти, даже при использовании современных гаджетов. Врач подчеркнул необходимость традиционных методов осмотра как наиболее надежного способа защиты питомцев.

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Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться с возбуждением
Кинолог: если собака перевозбуждается, нужно скорректировать её поведение
23 мая 2025, 14:32

Фото: iStock/Chalabala

Наверняка каждый хозяин сталкивался с ситуацией, когда питомец проявляет чрезмерную активность. Как правило, перевозбуждение возникает из-за определённых событий: сборов на прогулку, прихода гостей или купания. Обычно такое поведение неопасно, но в некоторых случаях требует вмешательства хозяина. Эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) объяснили, как помочь собаке справиться с возбуждением.
«У поведения, когда собака внезапно начинает носиться по квартире с огромной скоростью, припадать на передние лапы, как будто призывая к игре, есть конкретное определение — зумис. В зарубежной практике это также называют FRAP (Frenetic Random Activity Period) или «период случайной неистовой активности». Такой всплеск энергии не представляет угрозы — так собака сбрасывает стресс или избыток эмоций. Но иногда зумис сопровождается нежелательным поведением: собака прыгает, ставит лапы на человека или даже проявляет агрессию. Если подобное происходит регулярно, необходимо скорректировать поведение питомца», — рассказал «Радио 1» президент РКФ Владимир Голубев.

Не усугубляем ситуацию

Первое, что нужно запомнить: если возбуждённое состояние собаки приносит дискомфорт, никогда нельзя повышать голос или ругать её — так вы только сделаете хуже. Питомцы прекрасно считывают наши эмоции, вплоть до интонаций. Поэтому спокойный тон — ваш основной помощник в этом деле.

Избегаем триггеров

Если вы знаете, что собака, например, перевозбуждается после прихода гостей, постарайтесь превратить это событие в рутину. Иногда хозяин сам начинает суетиться до прихода знакомых, либо же гости бурно реагируют на вашего питомца. Предупредите их заранее, чтобы они контролировали свои эмоции. Возможно, стоит попросить их не звонить в дверь — откройте им заранее. Либо и вовсе встретьте их с собакой на улице.

Отвлекающие действия

Если у собаки уже начался всплеск энергии, и он не проходит, можно прибегнуть к хитрости: раскидать кусочки лакомства. Ещё лучше — занять питомца вылизыванием собачьего паштета на специальном коврике. Любая игра или занятие отвлечёт питомца, и перевозбуждение постепенно спадёт.

Положительное подкрепление

Чтобы собака не прыгала на людей, важно обучать её командам. Любая дрессировка сопровождается положительным подкреплением — это значит, что за правильное действие или хорошее поведение вы выдаёте лакомство или хвалите питомца. Пока он не научился реагировать на команды, можно попробовать следующее: если собака уже готовится встать на задние лапы, создайте препятствие — выставите вперёд колено или руку, чтобы животному было неудобно достать до вас. Также можно аккуратно схватить его за передние лапки и какое-то время подержать. Собаке такие неудобства вряд ли понравятся, и прыжки прекратятся.

В редких случаях придётся бороться с причинами перевозбуждения — для этого стоит обратиться к ветеринарному врачу, который подберёт успокоительное средство. Но чаще всего такое игривое поведение свидетельствует лишь о том, что ваш питомец молод, здоров и полон энергии. Можно аккуратно корректировать некоторые нежелательные проявления, но запрещать собаке носиться по квартире, например, не стоит — зумис, как правило, не длится долго, и собака скоро успокоится самостоятельно.

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#собаки
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Эксперт заявил, что россияне едят рекордно много мясной продукции
Глава мясной Ассоциации Юшин: россияне едят рекордно много мяса
23 мая 2025, 14:10

Фото: istockphoto/fotek

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что уровень потребления мяса в России достиг исторического максимума, превысив показатели даже самых развитых стран. По его словам, недавние призывы некоторых производителей разрешить беспошлинный импорт мяса под предлогом предотвращения резкого роста цен были продиктованы исключительно коммерческими интересами, а не реальной ситуацией на рынке.
Юшин отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что цены на мясо действительно растут, но это связано с объективным увеличением производственных затрат. При этом он обратил внимание на парадокс: когда стоимость мяса птицы за несколько месяцев упала на 30%, никто не требовал объяснений, хотя производители понесли убытки.

Особое внимание эксперт уделил свинине, которая за последние четыре года подорожала менее чем на 20%, что сделало её самым доступным видом мяса и привело к росту потребления. Что касается резких скачков цен, например, 50-процентного подорожания грудинки в прошлом году, то они объясняются сезонными факторами и повышенным спросом.

Юшин подчеркнул, что российский мясной рынок характеризуется жёсткой конкуренцией, а ценообразование отражает реальные затраты производителей. По его мнению, заявления о необходимости срочного импорта 600 тысяч тонн мяса были попыткой отдельных игроков рынка добиться для себя льготных условий под ложным предлогом угрозы ценового кризиса.

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#telegram
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В России обсудили ключевые инициативы следующего года
В России состоятся конкурс брендов «Знай наших» и форум «Сильные идеи для нового времени»
23 мая 2025, 14:10

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic

В России готовятся к новому раунду форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших», сообщает пресс-служба агентства стратегических инициатив.
Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина состоялось совещание с представителями субъектов РФ по подготовке к ключевым инициативам следующего года — форуму «Сильные идеи для нового времени» и всероссийскому конкурсу растущих брендов «Знай наших». Совещание прошло 29 апреля 2025 года под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации М.С. Орешкина

Организаторами выступают АСИ совместно с Фондом «Росконгресс».

Конкурс «Знай наших» зарекомендовал себя как эффективная площадка для поддержки и продвижения растущих брендов, ориентированных на масштабирование и выход на новые рынки. Участники получают всестороннюю поддержку со стороны организаторов и партнеров, включая ведущие российские компании.

Прием заявок открыт до 1 июня. Участие в конкурсе предоставляет доступ к проверенным инструментам роста и развитию бизнес-проектов.

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Экс-глава КСП раскрыл секреты борьбы с хищениями в бюджетной сфере
Экс-глава КСП Лопатников: проверяй, прежде чем финансировать
23 мая 2025, 13:28

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Экс-руководитель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников рассказал о работе ведомства в 2007-2020 годах. За этот период КСП выявила ряд резонансных нарушений, включая знаменитое «Трубное дело», когда закупали бывшие в употреблении трубы по цене новых, а также хищения при строительстве стадиона «Газпром Арена».
Лопатников отметил, что при нем был внедрен принцип «проверяй, прежде чем финансировать», особенно в сферах здравоохранения и строительства. Была создана эффективная система взаимодействия с правоохранительными органами – все материалы проверок обязательно передавались в прокуратуру. Важным достижением стало размещение временно свободных бюджетных средств в надежных банках, что приносило городу дополнительно до 5 млрд рублей дохода ежегодно. Особое внимание уделялось антикоррупционной политике – сотрудникам платили достойные зарплаты, но жестко пресекали любые нарушения.

«Я предупреждал: при малейших нарушениях – увольнение. За 13 лет ни одного коррупционного скандала», – приводит его слова «Петербургский дневник».
По словам Лопатникова, системная работа КСП заставила чиновников более ответственно подходить к расходованию бюджетных средств.

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#нарушения
#увольнение
#зарплаты
#рф
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