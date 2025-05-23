Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком

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Каждый дачник знает, как быстро сорняки возвращаются на прополотые грядки. Традиционные методы борьбы – тяпка и триммер – требуют постоянных усилий, но часто дают обратный эффект: разрезанные корни дают новые побеги, а случайно задетые созревшие семена разносятся по участку.
Особую проблему представляют заброшенные соседние участки, где сорняки размножаются беспрепятственно. Попытки создать санитарную зону с помощью плотных материалов могут привести к развитию патогенных грибов, угрожающих урожаю.
Эффективным решением стали современные гербициды «Дамба, ВР» и «Форвард, МКЭ» от компании «Щёлково Агрохим», сообщает издание argumenti.ru. Первый борется с двудольными сорняками, второй – со злаковыми. Препараты полностью разлагаются и предназначены для обработки неиспользуемых территорий – вдоль заборов, дорог и заброшенных участков.
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Эффективным решением стали современные гербициды «Дамба, ВР» и «Форвард, МКЭ» от компании «Щёлково Агрохим», сообщает издание argumenti.ru. Первый борется с двудольными сорняками, второй – со злаковыми. Препараты полностью разлагаются и предназначены для обработки неиспользуемых территорий – вдоль заборов, дорог и заброшенных участков.
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Анастасия Хохлова