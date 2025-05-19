Россиянам назвали неожиданную пользу одуванчиков

Фото: iStockUlyashka
Одуванчик содержит минералы и витамины, такие как А, С и К, а также полезной клетчаткой, пишет «Вечерняя Москва».
«С этими цветами есть масса полезных рецептов. И мед с ним варят, и варенье, и салаты делают. Более того, его еще и в косметологии применяют. И даже в садоводстве», — приводит издание слова кулинарного блогера Ирины Розанцевой.
Оказывается, чай из одуванчиков стимулирует работу печени, обладает мочегонным эффектом и укрепляет иммунитет. А высушенные и обжаренные корни одуванчика можно измельчить в порошок и заваривать как кофе.
Кроме того, с листьями одуванчиков можно делать салаты, а из цветков — сироп. Также из растения можно сделать тоник или маску для лица и бальзам для губ.
В свою очередь врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко рассказала «Москве 24» о пользе и вреде матчи.
«Особенно много в напитке эпигаллокатехин галлата, который нейтрализует свободные радикалы. Они могут повреждать структуру клетки, накапливаясь в большом количестве», — уточнила Килипко.
По ее словам, матча при частом употреблении позволяет замедлять старение и снижать риск развития хронических заболеваний. Этот напиток также помогает бороться со стрессом, расслабляет организм, не вызывая сонливости, и укрепляет иммунную систему.
Однако матча содержит кофеин и может привести к чувству тревожности, вызвать чрезмерную бодрость и нарушить сон. Килипко порекомендовала людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени употреблять матчу с осторожностью.
Читайте также:
«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?
Эксперт назвал удобрения, улучшающие урожайность
Дачникам в РФ назвали растения, за выращивание которых на участке грозит штраф в 300 тысяч рублей
Элина Позднякова