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Россиянам назвали неожиданную пользу одуванчиков

«ВМ»: из одуванчиков можно сварить мёд или сделать салат
Фото: iStockUlyashka

Фото: iStockUlyashka

Одуванчик содержит минералы и витамины, такие как А, С и К, а также полезной клетчаткой, пишет «Вечерняя Москва».
«С этими цветами есть масса полезных рецептов. И мед с ним варят, и варенье, и салаты делают. Более того, его еще и в косметологии применяют. И даже в садоводстве», — приводит издание слова кулинарного блогера Ирины Розанцевой.

Оказывается, чай из одуванчиков стимулирует работу печени, обладает мочегонным эффектом и укрепляет иммунитет. А высушенные и обжаренные корни одуванчика можно измельчить в порошок и заваривать как кофе.

Кроме того, с листьями одуванчиков можно делать салаты, а из цветков — сироп. Также из растения можно сделать тоник или маску для лица и бальзам для губ.

В свою очередь врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко рассказала «Москве 24» о пользе и вреде матчи.

«Особенно много в напитке эпигаллокатехин галлата, который нейтрализует свободные радикалы. Они могут повреждать структуру клетки, накапливаясь в большом количестве», — уточнила Килипко.

По ее словам, матча при частом употреблении позволяет замедлять старение и снижать риск развития хронических заболеваний. Этот напиток также помогает бороться со стрессом, расслабляет организм, не вызывая сонливости, и укрепляет иммунную систему.

Однако матча содержит кофеин и может привести к чувству тревожности, вызвать чрезмерную бодрость и нарушить сон. Килипко порекомендовала людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени употреблять матчу с осторожностью.

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«Проявить творческий подход»: Гороскоп с 19 по 25 мая для всех знаков зодиака
19 мая 2025, 12:21

Фото: iStock/rawintanpin

В сфере карьеры благоприятно работать с документами, наводить в них порядок. В любви надо проявить творческий подход и креативность, оригинальность. Для сохранения здоровья благоприятны прогулки на свежем воздухе.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну хорошо быть общительными, подвижным. Ему необходимы новые впечатления.

У Тельца отличное время для участия в мероприятиях и выступления на публике.

Близнецы почувствуют прилив вдохновения. Творческий подход благоприятен во всех сферах жизни.

Раку хорошо проявлять активность и настойчивость. Хорошее настроение и оптимизм будут сопровождать его всю неделю.

Льву поможет сила воли. Ему надо стремиться к улучшению и обновлению всех сторон жизни.

У Девы наступает период романтики и позитивных впечатлений. Ей надо полагаться на своё обаяние.

Весов переполнит энергия и им захочется браться за дела, стремиться к реализации планов.

Скорпиону нужно изучать поступающую информацию внимательно и не следует торопиться с выводами.

Стрельцу надо находиться среди приятных ему людей и разделять с ними радость. В любови он будет с энтузиазмом и страстностью проявлять себя.

Козерогу лучше полагаться на себя и свои сильные стороны характера. Упорство, трудолюбие и терпение помогут на пути к цели.

Водолей станет активнее. Его инициатива найдёт поддержку, и он осуществит запланированное.

Рыбам будет сопутствовать удача. Они с удовольствием примут участие в общем деле и поддержат тех, кому необходима их протекция и помощь.

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«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?
Андрей Туманов: тля боится практически любых инсектицидов и даже воды
19 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/N-sky

С тлёй надо бороться в том случае, если её очень много. Как рассказал «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов, полностью тлю в саду не искоренить, к тому же если не будет тли, то, возможно, дачник или садовод столкнётся с более серьёзными проблемами.
«Тля — это хороший такой элемент в пищевой цепочке. Если вы на корню уничтожите тлю, то будет больше проблем, не будет насекомых, которые питаются тлёй, потому что на тлю охотников очень много, начиная от всем известной божьей коровки, не говоря уже про её личинки, и заканчивая мелкими птицами, которые тоже поклевывают тлю. Так что будете с тлёй бороться, запомните: если бороться, то без всякого экстремизма, когда уж совсем караул», — рассказал эксперт.
Он отметил, что тлю можно смыть водой, если её не очень много.
«То есть берёте из шланга, такая острая струя, просто её смываете», — пояснил собеседник «Радио 1».
Вообще против тли работает любой разрешённый инсектицид, народные средства, например мыльный раствор, но последние чаще всего не помогают, их можно использовать в качестве профилактики, сообщил Туманов. По его словам, чтобы борьба против тли действительно была эффективной, необходимо обработать растения несколько раз.

Также стоит защитить свой сад от чёрных садовых муравьёв, которые «защищают» тлю — они питаются углеродистыми выделениями этих насекомых. Как отметил эксперт, бороться с муравьями очень сложно.
«Это постоянная, регулярная работа с чёрным садовым муравьём (не путайте его с другими муравьями). Ну и с тлёй тоже. <…> Победить нельзя, но бороться надо», — сообщил Туманов.
Тля очень заметна в мае—июне, потом её становится меньше. Существуют разные виды тли: красноголовая (живёт на листьях красной смородины), чёрная (размножается на вишне), зелёная. По словам эксперта, сейчас выводят сорта растения, которые устойчивы к тле.

Ранее руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что дачникам и садоводам запрещено выращивать на участках ряд растений, включая мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей и голубой лотос.

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#растения
#борьба
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ФНС ликвидировала российский бизнес блогера Майкла Наки*
19 мая 2025, 11:14

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП блогера Майкла Наки*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Наки* в сентябре 2020 года зарегистрировал ИП для ведения «деятельности рекламных агентств, исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения». При этом блогер покинул Россию сразу после начала проведения российской спецоперации на Украине.

В сентябре 2022 года Минюст признал Наки* иноагентом, а в августе следующего года его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. ФНС регулярно замораживала счета блогера за то, что он не предоставлял отчетности по ИП.

На сегодняшний день Наки* должен налоговой 177 тыс. рублей, а его бизнес ликвидирован.

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В Петербурге изучили строительные конструкции храма Спаса Нерукотворного образа
19 мая 2025, 10:51

Храм Спаса Нерукотворного образа (Фото: Telegram @prihodspasa)

В Санкт-Петербурге специалисты изучили строительные конструкции церкви Спаса Нерукотворного образа, который располагается на Конюшенной площади. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.
«Специалисты произвели оценку технического состояния строительных конструкций здания и выдали рекомендации для разработки проекта противоаварийных мероприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение законсервировать некоторые элементы здания.

При этом в Кемерове с 19 до 23 мая будет закрыт сквозной проезд под путепроводом по улице Елыкаевской на правом берегу реки Томь, предупреждает «Сiбдепо», ссылаясь на пресс-службу городской мэрии.

«Это необходимо для проведения работ по демонтажу железобетонных конструкций на Елыкаевском путепроводе в рамках капитального ремонта Кузбасского моста», — пояснили в администрации.

Автомобилистам посоветовали пользоваться проездом под Колхозным путепроводом.

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В Кузбассе готовятся к открытию купального сезона
19 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/lienkie

В Кемеровской области готовятся к началу купального сезона. В этом году там планируется открыть 78 официальных мест отдыха у воды. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.
«Уже на этой неделе в Кузбассе установится жаркая погода. Многие пойдут открывать купальный сезон. В Кузбассе подготовлено 78 зон отдыха у воды, но статистика говорит о том, что люди тонут в местах, не приспособленных для купания», — приводит издание слова губернатора региона Ильи Середюка.

Отмечается, что на опасных для купания местах будут организованы патрулирование и работа спасателей.

Тем временем в Москве купальный сезон начнётся не раньше середины июня. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на метеоролога, ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная, и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — рассказал синоптик.

Он отметил, что температура воздуха в столичном регионе в июне не будет превышать норму. Однако, высока вероятность, что солнечных дней будет больше, чем обычно.

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