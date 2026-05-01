Агроном рассказала, какие огурцы, помидоры, цветы, капуста и морковь растут быстрее всего

01 мая 2026, 07:44

Агроном Абрамова: есть два главных правила ускорения сбора урожая всех культур

Для всех культур главный способ ускорить урожай один, и он укладывается в два правила: выбирать ультраранние сорта и по возможности выращивать их через рассаду — это дает выигрыш в две-три недели. Об этом сообщила «Газете.Ru» агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) Галина Абрамова.