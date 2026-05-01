Агроном рассказала, какие огурцы, помидоры, цветы, капуста и морковь растут быстрее всего
Для всех культур главный способ ускорить урожай один, и он укладывается в два правила: выбирать ультраранние сорта и по возможности выращивать их через рассаду — это дает выигрыш в две-три недели. Об этом сообщила «Газете.Ru» агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) Галина Абрамова.
Среди огурцов наиболее скороспелыми являются партенокарпические гибриды. Они не требуют опыления насекомыми и начинают плодоносить через 35–38 дней после появления всходов. Эти огурцы удобно выращивать как в теплице, так и на открытой грядке, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет получить ранний урожай.
Томаты также могут быть ранними. Существуют сорта, которые дают первые плоды менее чем через 80 дней после всходов. Низкорослые штамбовые томаты особенно удобны в выращивании: они не требуют пасынкования, хорошо переносят перепады температур и подходят для выращивания в любом регионе страны, как отмечает Абрамова.
Среди сортов моркови самые ранние дают пучковую продукцию через 50–70 дней. Эти небольшие корнеплоды с тонкой кожицей и нежным вкусом идеально подходят для употребления в свежем виде, но не подлежат длительному хранению.
Ранняя капуста часто вызывает разочарование у огородников, которые ожидают от нее тех же качеств, что и от поздней капусты. Однако у нее другая цель: в июне, когда другие овощи еще не достигли своей зрелости, она дает нежные сочные листья, которые идеально подходят для салатов. Ранняя капуста созревает за 90–100 дней и не предназначена для длительного хранения или квашения, так как ее структура не позволяет этого. Тем не менее, она является отличным дополнением к летнему столу, утверждает агроном.
