Мошенники придумали новую схему с штрафами за борщевик
Владельцы загородных участков и дачники могут стать жертвой новой мошеннической схемы с борщевиком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
Как пояснили в организации, аферисты рассылают сообщения через мессенджеры и SMS, представляясь сотрудниками «Земельного надзора». В уведомлении говорится, что на участке получателя обнаружены очаги борщевика, за наличие которого полагается крупный штраф — от 50 тыс. рублей.
Жертве якобы дают шанс избежать наказания «в порядке досудебного урегулирования». Для этого мошенники просят оплатить «скидку» на штраф или внести средства за «услуги инспектора» на сайте, клонирующем портал «Госуслуги», который визуально практически не отличить от оригинала.
В «Мошеловке» предупредили, что наиболее уязвимы перед такой схемой владельцы загородных участков, дачники и пенсионеры. Активность аферистов может заметно вырасти в мае, так как в это время начинается пик вегетации борщевика, а также стартуют плановые рейды «Земельного надзора».
