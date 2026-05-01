В Госдуме напомнили о графике повышения пенсий в 2026 году
С 1 апреля в России уже повысили социальные пенсии и пенсии бюджетников и госслужащих. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».
Она объяснила, что следующее повышение пенсий состоится 1 августа. Бессараб отметила, что работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им увеличат те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они успели заработать за этот период, уточнила она.
По словам Бессараб, других повышений в ближайшее время не предвидится.
Ранее сообщалось, что автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на 2016-2024 годы.
