Достижения.рф

Онищенко раскрыл секрет активного долголетия

РИА Новости: Онищенко назвал труд одним из главных секретов активного долголетия
Фото: iStock/Lordn

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал один из главных секретов здорового и активного долголетия. Об этом сообщает РИА Новости.



По его мнению, активное долголетие неразрывно связано с трудовой деятельностью. Человек должен чувствовать, что приносит пользу обществу. Это может быть не только работа, но и творчество, познание мира или участие в общественно значимых проектах, подчеркнул Онищенко.

Академик отметил, что политическая программа предусматривает увеличение средней продолжительности жизни, при этом акцент делается на её активном и продолжительном качестве.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0