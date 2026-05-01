Онищенко раскрыл секрет активного долголетия
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал один из главных секретов здорового и активного долголетия. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, активное долголетие неразрывно связано с трудовой деятельностью. Человек должен чувствовать, что приносит пользу обществу. Это может быть не только работа, но и творчество, познание мира или участие в общественно значимых проектах, подчеркнул Онищенко.
Академик отметил, что политическая программа предусматривает увеличение средней продолжительности жизни, при этом акцент делается на её активном и продолжительном качестве.
Ранее врач общей практики в системе госполиклиник Катара Марван аз-Зоуби рассказал о важности позитивных мыслей для укрепления иммунитета.
Читайте также: