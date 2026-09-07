Агроном Воробьёв посоветовал дачникам осенью высадить на грядках сидераты

07 сентября 2026, 18:31

Фото: iStock/architectphd

Для обогащения почвы к новому дачному сезону стоит посеять на грядках сидераты. Такой совет садоводам дал агроном и биолог Михаил Воробьёв.





В беседе с URA.RU эксперт уточнил, что осенью можно высадить злаковые, например овес, ячмень, рожь или пшеницу, которые помогают разрыхлить почву и улучшить её структуру, а также сдержать рост сорняков. Также стоит обратить внимание на бобовые, такие как люпин белый, донник и клевер. Они уменьшают кислотность. Подойдут и крестоцветные: горчица, рапс и масличная редька. Эти растения питают почву азотом, фосфором и калием.





«Есть важный нюанс: их нельзя сеять перед или после растений из того же семейства. К ним относятся, к примеру, капуста, редис, редька. У них общие болезни и вредители», — уточнил Воробьёв.