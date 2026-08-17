Агроном назвал августовские работы, от которых зависит урожай клубники

17 августа 2026, 08:31

Агроном Воробьёв: Усы и розетки — главное, что нужно проверить у клубники сейчас

Фото: iStock/Sunlight7

В августе клубнике важно помочь направить силы на будущие ягоды, а не на размножение. Биолог, агроном Михаил Воробьёв посоветовал дачникам осмотреть посадки, убрать лишние усы и подкормить кусты составами с фосфором и калием.