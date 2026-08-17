Агроном назвал августовские работы, от которых зависит урожай клубники
В августе клубнике важно помочь направить силы на будущие ягоды, а не на размножение. Биолог, агроном Михаил Воробьёв посоветовал дачникам осмотреть посадки, убрать лишние усы и подкормить кусты составами с фосфором и калием.
В беседе с Life.ru специалист пояснил, что усы с молодыми розетками забирают у растения питание. Если новые кусты не нужны, их стоит срезать. Розетки при желании можно укоренить на отдельной грядке и использовать для обновления посадок.
Для подкормки подойдёт древесная зола. Вместо неё можно использовать монофосфат калия, сульфат калия, калимагнезию или другие удобрения с фосфором и калием. Такие элементы помогают кустам сформировать цветочные почки к следующему сезону.
Специальное укрытие в конце лета клубнике обычно не требуется. Внимания заслуживают кусты возрастом два-три года: со временем их верхние части поднимаются над почвой. Если рожки вытянулись на 2–5 сантиметров, под растения следует добавить немного свежей земли.
При этом нельзя закрывать грунтом центральную почку куста — «сердечко». Точка роста должна оставаться на уровне поверхности грядки, иначе растение рискует ослабнуть.
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