Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что такие депутаты, как Матвеев, являются самыми опасными, поскольку «сидят в тылу».
Кадыров подчеркнул, что российские военные в настоящий момент несут службу в зоне СВО вместе с представителями различных конфессий и народов. А одновременно с этим депутат Матвеев заявляет о том, что по завершении спецоперации следует разделить мусульман от немусульман. Причём, от певой категории граждан он предлагает избавиться, чтобы не допустить провокаций.
Комментируя эти заявления, Кадыров предложил «вытурнуть» лучше самого Матвеева, чтобы провокаций действительно стало гораздо меньше.
При этом глава Чечни не уточнил, что он имеет в виду под своими словами: лишение его депутатского мандата или выдворение депутата из России.
Вместе с тем, Кадыров не назвал конкретные заявления Матвеева, просто заявив, что его слова распространяются в соцсетях.
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Кадыров подчеркнул, что российские военные в настоящий момент несут службу в зоне СВО вместе с представителями различных конфессий и народов. А одновременно с этим депутат Матвеев заявляет о том, что по завершении спецоперации следует разделить мусульман от немусульман. Причём, от певой категории граждан он предлагает избавиться, чтобы не допустить провокаций.
При этом глава Чечни не уточнил, что он имеет в виду под своими словами: лишение его депутатского мандата или выдворение депутата из России.
Вместе с тем, Кадыров не назвал конкретные заявления Матвеева, просто заявив, что его слова распространяются в соцсетях.
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Анастасия Чинкова