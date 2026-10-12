Академик Лукьянов назвал максимальный возраст человека

12 октября 2026, 17:58

Академик Лукьянов заявил, что люди не могут прожить дольше 120–125 лет

Фото: istockphoto / seb_ra

Максимальная продолжительность жизни человека составляет 120–125 лет и не меняется на протяжении тысячелетий. Об этом академик РАН, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов заявил на лекции в рамках фестиваля «Наука 0+».





Как сообщает argumenti.ru, Лукьянов отметил, что за последние сто лет средняя продолжительность жизни увеличивалась примерно на шесть месяцев ежегодно. При этом биологический предел остаётся прежним.



«Мы живем всё дольше и всё качественнее. Но при этом всё равно мы упираемся в пределы, дольше 120–125 лет прожить еще никому не удавалось ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст всё тот же», — сказал академик.