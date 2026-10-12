Академик Лукьянов назвал максимальный возраст человека
Академик Лукьянов заявил, что люди не могут прожить дольше 120–125 лет
Максимальная продолжительность жизни человека составляет 120–125 лет и не меняется на протяжении тысячелетий. Об этом академик РАН, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов заявил на лекции в рамках фестиваля «Наука 0+».
Как сообщает argumenti.ru, Лукьянов отметил, что за последние сто лет средняя продолжительность жизни увеличивалась примерно на шесть месяцев ежегодно. При этом биологический предел остаётся прежним.
«Мы живем всё дольше и всё качественнее. Но при этом всё равно мы упираемся в пределы, дольше 120–125 лет прожить еще никому не удавалось ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст всё тот же», — сказал академик.По словам учёного, увеличение продолжительности жизни ставит перед наукой новые задачи, связанные с качеством старости. В частности, он заявил, что половина людей старше 80 лет страдает деменцией. Поэтому долголетие само по себе не гарантирует высокого качества жизни.
При этом Лукьянов выразил уверенность в потенциале человеческого организма к обновлению и восстановлению повреждений ДНК. Решение проблем, связанных с возрастными заболеваниями, он назвал одной из главных задач современной науки.
Официальный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года и 164 дня. Она умерла в 1997 году.
Учёные продолжают изучать механизмы старения и искать способы сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте. Среди перспективных направлений — исследования репарации ДНК, эпигенетики и сенолитиков, воздействующих на стареющие клетки. Однако многие из этих подходов пока находятся на экспериментальной стадии.