Сейсмолог предупредил о риске новых землетрясений в Кузбассе

12 октября 2026, 15:19

Сейсмолог Рябинкин: повторные толчки в Кузбассе возможны в течение недели

Фото: istockphoto / Petrovich9

В Кемеровской области в течение недели после землетрясения могут произойти новые подземные толчки. Вероятность повторной сейсмической активности остаётся повышенной в течение нескольких дней после первого сильного удара.





Об этом 5-tv.ru рассказал сейсмолог Константин Рябинкин, сообщает VSE42.RU. По словам специалиста, после землетрясения магнитудой 4,9, которое произошло в Кузбассе 10 октября, сохраняется вероятность новых подземных колебаний. Сейчас сейсмологи ведут усиленный мониторинг обстановки в этом районе.



«После появления первого серьёзного землетрясения есть на протяжении недели повышенная вероятность того, что произойдут последующие толчки. И сейчас сейсмологи, которые отвечают непосредственно за тот район, ведут активный усиленный мониторинг», — отметил Рябинкин.