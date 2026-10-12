Охотник раскрыл необычный способ отпугнуть бурого медведя
Россиянам посоветовали громко кричать и распахнуть одежду при встрече с медведем
Отпугнуть бурого медведя можно громким криком и резкими движениями, которые визуально увеличивают силуэт человека. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман, передает «Татар-информ».
По словам эксперта, кричать следует громко и по возможности низким голосом. Он также отметил, что в такой ситуации может помочь крепкая нецензурная брань.
«Очень помогает крепкий громкий и злой мат. Это не шутка — проверено на личном опыте», — подчеркнул Вайсман.Еще один способ — резко распахнуть куртку или плащ и одновременно поднять руки. Это позволит человеку выглядеть выше и шире, что может насторожить животное и заставить его отступить, пояснил охотник.
В конце лета и начале сентября 2026 года в нескольких регионах России участились случаи выхода медведей к людям. Это связывали с сезонным набором веса животных и ростом их популяции. В некоторых местах вводили режимы повышенной готовности, закрывали туристические маршруты и принимали меры в отношении хищников, представляющих опасность.