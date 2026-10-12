Охотник раскрыл необычный способ отпугнуть бурого медведя

12 октября 2026, 17:30

Россиянам посоветовали громко кричать и распахнуть одежду при встрече с медведем

Фото: istockphoto / DrDjJanek

Отпугнуть бурого медведя можно громким криком и резкими движениями, которые визуально увеличивают силуэт человека. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман, передает «Татар-информ».





По словам эксперта, кричать следует громко и по возможности низким голосом. Он также отметил, что в такой ситуации может помочь крепкая нецензурная брань.



«Очень помогает крепкий громкий и злой мат. Это не шутка — проверено на личном опыте», — подчеркнул Вайсман.