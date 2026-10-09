Академик Онищенко рассказал, нужно ли мыть яйца перед приготовлением

09 октября 2026, 14:18

Академик РАН объяснил, когда мытьё яиц необходимо по санитарным нормам

Фото: istockphoto / Михаил Руденко

Куриные яйца в заводской упаковке, купленные в магазине, перед приготовлением дома мыть не обязательно. Однако на профессиональных кухнях, в столовых и детских учреждениях действуют более строгие санитарные требования.





Об этом академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал изданию «Абзац», сообщает Общественная Служба Новостей. По словам специалиста, если дома готовят одно-два яйца, мыть их не требуется. Это касается как варки, так и жарки на сковороде.



В столовых, профессиональных кухнях и детских лагерях ежедневно готовят большие объёмы еды, поэтому нарушения гигиены могут привести к массовым отравлениям. Особое внимание уделяют блюдам из сырых продуктов, в том числе омлетам с молоком, которые могут некоторое время ожидать подачи.



«Если это происходит в детском оздоровительном учреждении, где нужно приготовить тысячу яиц, мы настаиваем на таком требовании», — пояснил Онищенко.