Академик Онищенко рассказал, нужно ли мыть яйца перед приготовлением
Куриные яйца в заводской упаковке, купленные в магазине, перед приготовлением дома мыть не обязательно. Однако на профессиональных кухнях, в столовых и детских учреждениях действуют более строгие санитарные требования.
Об этом академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал изданию «Абзац», сообщает Общественная Служба Новостей. По словам специалиста, если дома готовят одно-два яйца, мыть их не требуется. Это касается как варки, так и жарки на сковороде.
В столовых, профессиональных кухнях и детских лагерях ежедневно готовят большие объёмы еды, поэтому нарушения гигиены могут привести к массовым отравлениям. Особое внимание уделяют блюдам из сырых продуктов, в том числе омлетам с молоком, которые могут некоторое время ожидать подачи.
«Если это происходит в детском оздоровительном учреждении, где нужно приготовить тысячу яиц, мы настаиваем на таком требовании», — пояснил Онищенко.Эпидемиолог также напомнил, что неправильное хранение продуктов повышает риск пищевых отравлений, особенно летом.
Схожего мнения придерживается врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, яйца не нужно мыть перед варкой в скорлупе. Это касается и приготовления яичницы, если содержимое скорлупы не попадает в блюдо.