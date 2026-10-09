Сентябрь побил температурные рекорды в Новосибирской области

09 октября 2026, 13:29

В Западной Сибири температура превысила климатическую норму на 3–6 градусов

Фото: istockphoto / Smileus

В сентябре 2026 года в Новосибирской области неоднократно обновлялись температурные рекорды. Необычно тёплая погода установилась и в других регионах Западной Сибири, где среднемесячная температура превысила климатическую норму на 3–6 градусов.





Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на данные Гидрометцентра России, передает Om1 Новосибирск.



Новые температурные максимумы фиксировали также в Кузбассе, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.



В целом по России сентябрь 2026 года занял второе место среди самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Первенство по-прежнему принадлежит сентябрю 2020 года.



«На просторах России, по информации Гидрометцентра России, сентябрь попал на второе место в списке самых тёплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 2020 года», — написал Леус.