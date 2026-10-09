В Роскачестве объяснили, как зарегистрировать дачный дом в упрощённом порядке

09 октября 2026, 13:57

Фото: Istock/Wasan Tita

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил: если дачный дом перешёл по наследству, но наследник не оформил права и потерял документы, ему нужно сначала обратиться к нотариусу.





В беседе с RT эксперт заявил, что заявление о принятии наследства подают в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

«Пропуск этого срока без уважительных причин или без доказательства фактического принятия наследства (владение, оплата расходов, содержание) усложнит оформление», — пояснил он.