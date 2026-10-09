В Роскачестве объяснили, как зарегистрировать дачный дом в упрощённом порядке
Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил: если дачный дом перешёл по наследству, но наследник не оформил права и потерял документы, ему нужно сначала обратиться к нотариусу.
В беседе с RT эксперт заявил, что заявление о принятии наследства подают в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.
«Пропуск этого срока без уважительных причин или без доказательства фактического принятия наследства (владение, оплата расходов, содержание) усложнит оформление», — пояснил он.Специалист добавил: важно проверить, попадает ли дом под дачную амнистию — она действует до 1 марта 2031 года.
«Алгоритм простой: нотариус — выписка из ЕГРН на участок, и при необходимости, межевание — технический план дома — подача документов в Росреестр. Если Росреестр откажет или приостановит регистрацию, право собственности признаётся в судебном порядке на основании норм Гражданского кодекса России о принятии наследства и фактическом владении», — сообщил Поздняков.Он добавил, что в упрощённом порядке дом регистрируют даже без классических правоустанавливающих документов. Наследник использует технический план от кадастрового инженера и альтернативные доказательства владения.