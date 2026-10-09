В Новосибирске рассказали, что изменится в Сосновом бору после строительства ФОК

09 октября 2026, 13:16

В Калининском районе Новосибирска построят спорткомплекс за 2 млрд рублей

Фото: istockphoto / Andrey Nikitin

Компания Eltex объяснила, как изменится территория Соснового бора в Новосибирске после строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект предполагает появление спортивных залов, бассейна и открытых площадок, которыми горожане смогут пользоваться бесплатно.