В Новосибирске рассказали, что изменится в Сосновом бору после строительства ФОК
Компания Eltex объяснила, как изменится территория Соснового бора в Новосибирске после строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект предполагает появление спортивных залов, бассейна и открытых площадок, которыми горожане смогут пользоваться бесплатно.
Как сообщает Om1 Новосибирск, комплекс построят на месте бывшего стадиона «Юный Сибиряк». Площадь застройки составит около одного гектара, а общая площадь здания — примерно 13,6 тысячи квадратных метров. Внутри разместят теннисные корты, универсальный игровой зал, бассейн, тренажёрные и многофункциональные залы, а также СПА-зону. На крыше здания предусмотрят натуральное травяное покрытие.
Рядом оборудуют открытые спортивные площадки и уличные тренажёры. Они будут доступны бесплатно, тогда как услуги внутри комплекса станут платными. Для льготных категорий посетителей компания обещает специальные условия.
Представители компании Eltex заявили, что вырубка в Сосновом бору носила плановый характер и включала удаление 141 аварийного дерева и поросли. Дополнительное уничтожение зеленых насаждений для возведения строительного комплекса и подъездных путей не потребуется
Подъезд к объекту расширят до 6 метров со стороны улицы Учительской и оборудуют тротуарами. Чтобы не повредить корни деревьев, коммуникации проложат под землей без открытых траншей.
С 2020 года Eltex уже вложила более 100 млн рублей в благоустройство Соснового бора. Инвестиции в сам спорткомплекс превысят 2 млрд рублей из собственных средств компании. Строительство начнется после получения разрешений, а открытие запланировано на 2030 год.Читайте также: