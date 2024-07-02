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Академик РАН Каприн заявил о новой эпохе в российской онкологии

02 июля 2024, 14:26
Фото: istockphoto/Artur Wnorowski PhD

Фото: istockphoto/Artur Wnorowski PhD

Новая эпоха ждет российскую онкологию, у онкологической службы уже поправили материальную базу, а теперь предстоит развивать науку, а также тиражировать новые технологии в регионы РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-онколог российского Минздрава Андрей Каприн.
Академик РАН отметил, что в рамках федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями получилось достичь системного выравнивания и улучшить материальную базу онкослужбы.

Теперь, по словам Каприна, пришло время обращаться к скрытым в кадрах и науке потенциалу и резервам.



«После реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и за счет нового проекта в онкологии, на мой взгляд, наступит новая интересная эпоха», — прокомментировал руководитель ФГБУ «НМИЦ радиологии».

По словам специалиста, онкослужба приближается к тому, чтобы реализовать идею так называемой персонифицированной медицины. Это, считает Каприн, возможно в том числе с учетом технологического развития ядерной медицины.

Наработки в этих областях, а также в биотехнологиях, биоинформатике нужно распространять в российские регионы для улучшения лечения больных, резюмировал академик.

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Астроном Кошман раскрыла, когда Земля окажется максимально далеко от Солнца
Астроном Кошман спрогнозировала максимальное расстояние Земли от Солнца 5 июля
02 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/KingJC

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман заявила, что в грядущую пятницу, 5 июля, наша планета окажется на максимальном расстоянии от Солнца.
«5 июля в 08:06 по мск Земля окажется в афелии на расстоянии 152 094 000 км на самой дальней от Солнца точке своей орбиты. В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Кошман.

В то же время синоптики прогнозируют отступление жары в Москве ближе к концу этой недели.

«Смена жаркой погоды на более умеренную, тёплую, у нас произойдёт в пятницу, когда нас будет пересекать холодный атмосферный фронт», — заявила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.

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#земля
#жара
#синоптики
#похолодание
#солнце
#космос
#погода
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В Луховицах построят модульную котельную
02 июля 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную построят в посёлке Фруктовая городского округа Луховицы, подряд на работы выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую документацию, а потом построить блочно-модульную котельную на 4,5 МВт по адресу: улица Почтовая, дом №162», — говорится в сообщении.
Завершить строительство подрядчик обязан в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 123 миллионов 144 тысяч 530 рублей. Заявки принимаются до 17 июля.

Строительство запланировано по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», работы будут финансироваться из бюджета Московской области и бюджета округа Луховицы.

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#луховицы
#строительство
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
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В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
02 июля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Движения Первых

Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» проводит Росмолодёжь совместно с центром «Воин» и Движением Первых. Сообщает пресс-служба Движения Первых.
«Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 16 лет: курсанты и ученики кадетских и казачьих классов, студенты колледжей и вузов, участники патриотических проектов, специалисты силовых ведомств и сферы воспитания, педагоги и участники боевых действий», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Будущий наставник». «Молодой наставник», «Наставник-профессионал» и «Наставник специальной подготовки».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июля. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте проекта, там же можно пройти онлайн-регистрацию.

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#патриотизм
#движение
#россия
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В Подмосковье 6 июля стартует вторая волна записи в первый класс
02 июля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В субботу, 6 июля, в Московской области начнётся приём заявлений в первый класс не по месту регистрации. Об этом напомнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну можно при наличии свободных мест. Запись будет открыта на региональном портале госуслуг. Оригиналы документов в школу приносить не нужно – все данные проверят удалённо. Приём заявок продлится до 5 сентября», − говорится в сообщении.
Первая волна подачи документов проходила с 1 апреля по 30 июня. В первые классы зачисляли детей, зарегистрированных на прикреплённой территории, а также льготников.

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#школьники
#образование
#подмосковье
#московская область
#дети
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Глава АИДТ Ветров призвал наказывать за склонение детей к конкурсам красоты
02 июля 2024, 14:19

Фото: iStock/umesh chandra

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести ответственность для лиц, призывающих несовершеннолетних участвовать в конкурсах, где оцениваются внешние параметры.
Он объяснил, что такие конкурсы противоречат нормам морали и духу российского законодательства.

«Прошу оценить возможность дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации в части склонения несовершеннолетних к участию в различных конкурсах и выставках, оценивающих их физические и физиологические данные и составляющих очевидный сексуальный или подобный контекст», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

При этом для молодых людей в России уже организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. Например, в столице молодёжь активно участвуют в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!».

«Вовлеченность молодёжи в фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» –на высшем уровне. У меня есть свой личный блог, где я стараюсь освещать все актуальные события в Москве. И те комментарии, которые я получаю от нашего молодого сообщества, – максимально восторженные. Из того, что ребятам нравится больше всего, – концерты, стендап-выступления и мастер-классы», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» амбассадор «Молодёжи Москвы» Семён Белкин.

Ранее на подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

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Как варить рис, чтобы он получился идеальным
02 июля 2024, 13:56

Фото: iStock/ribeirorocha

Казалось бы, что может проще, чем сварить рис? Но на деле все получается не так однозначно: то разварился, то слипся, то прилип ко дну. Редакция «Радио 1» расскажет, как сварить рис идеальным.


Подготовить рис перед варкой

Промыть крупу под холодной водой столько раз, пока вода не станет прозрачной. Или замочить крупу на 30–60 минут.


Определить пропорции воды, исходя из вида риса

  • для длиннозёрного — 1:1,5-2
  • для среднезёрного — 1: 2-2,5
  • для круглозёрного — 1:2,5-3
  • для пропаренного — 1:2
  • для коричневого — 1: 2,5-3
  • для дикого — 1:3,5
Если сомневаетесь, то посмотрите на упаковку. Там должен быть указан оптимальный объём воды.

Фото: iStock/arlosrojas20


Соблюдайте правила варки

  1. Посолите воду, доведите её до кипения и высыпьте крупу.
  2. Дождитесь бурления и убавьте огонь до минимума.
  3. Накройте кастрюлю крышкой и не поднимайте её до полной готовности.


Время варки тоже зависит от вида риса.

  • для белого — 20 минут
  • для пропаренного — 30 минут
  • для коричневого — 40 минут
  • для дикого — 40–60 минут

После того, как вы сняли рис с огня, слейте воду и дайте ему постоять 10–15 минут под крышкой.

Для вкуса в рис всегда можно добавить приправу: шафран, гвоздику, кардамон, карри — сделать это можно как во время варки, так и в готовое блюдо.

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#гречка
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В Лотошинском парке родился оленёнок, имя ему выберут пользователи соцсетей
02 июля 2024, 13:54

Фото: Владимир Останин

Детёныш пятнистого оленя родился в мини-зоопарке Лотошинского парка культуры и отдыха в ночь на 22 июня, имя малышу планируют дать по итогам голосования в соцсетях, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Оленята рождаются в Лотошинском парке почти каждый год, рассказал сотрудник парка Алин Авдалян.

«Семейство пятнистых оленей у нас стабильно приносит потомство. Сейчас на свет появился оленёнок-мальчик. Его осмотрели специалисты: оленёнок полностью здоров. Он уже активно бегает по вольеру вместе с другими оленями», — поделился Алин Авдалян.
О том, что имя для оленёнка выберут в соцсетях, сообщила сотрудница парка Екатерина Арзамасцева.

«В соцсетях объявим конкурс по выбору имени малышу. Среди вариантов — Рудольф, Скакун, Комета, Гром и Бемби», — добавила Екатерина.
Посмотреть на малыша можно бесплатно, парк в Лотошине открыт с девяти утра до шести вечера.

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#олени
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Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь
Ведущий Отар Кушанашвили заявил, что победит болезнь и возобновит работу
02 июля 2024, 13:34

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, который ранее был госпитализирован и перенес несколько операций, вышел на связь. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.
Кушанашвили признался, что испытывает сильную боль, но при этом не теряет уверенности в том, что он выздоровеет.

«Я выиграю схватку у этой болезни и вернусь. Люблю», — добавил ведущий.

Кушанашвили призвал свою аудиторию ждать возвращения его передачи «КАКОВО?!» на платформе YouTube.

Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания. В ноябре прошлого года Отар Кушанашвили также был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инфаркт.

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#youtube
#болезни
#журналист
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«Связь с марсианами»: Ученый раскрыл, стоит ли ждать встречи с НЛО
Астроном Железнов: инопланетяне имеют природное происхождение
02 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/BWFolsom

2 июля во всем мире отмечают День НЛО. Межгалактические просторы не дают покоя людям уже множество веков.
Например, пару лет назад калифорнийские ученые заявили, что инопланетяне могут вступить в контакт с жителями Земли уже в 2029 году. Для связи к зонду «Пионер-10» они прикрепили «межзвездное письмо», которое якобы сможет дать представление инопланетному разуму о человечестве.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций.
«На мой взгляд это полная чепуха. Никаких писем нет. Еще 15 и 20 лет назад были сообщения, что нужно ждать связь с марсианами. Да, официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций и внеземной жизни, но фактически она не обнаружена ни в каком виде вне нашей земли. Идут поиски в солнечной системе, обнаружены следы фосфина на Венере, в Европе под Ледяным океаном может существовать жизнь, на Марсе есть вода, но никаких проявлений не обнаружено», — заявил эксперт.

По его словам, существует программа «SETI» по поиску внеземных цивилизаций, однако официальных доказательств существования жизни на других галактиках нет.

«Единственный источник, из которого можно получать информацию — электромагнитное излучение, то есть свет. Это и радиодиапазон, инфракрасный диапазон, видимый диапазон, фиолетовый диапазон — это все и есть фотон, электромагнитная волна на разных частотах. Например, свет от галактики мы не можем увидеть из-за полевого облака, но на инфракрасном диапазоне мы его можем наблюдать. Если фотон идет со скоростью света, он идет до нас 10 тысяч лет, то есть был выпущен 10 тысяч лет назад. Чем дальше от нас находятся источники света, тем мы дальше уходим в прошлое. Даже если был получен сигнал из соседней галактики, где расстояние миллион световых лет, то это было миллион лет назад. Как с ними общаться? Пропасть. Так все и задумано, чтобы мы не мешали друг другу», — объяснил специалист.

Он добавил, что все ученые — скептики, которые проводят миллион проверок прежде, чем утверждать какую-то истину.

«А инопланетяне, как обычно оказывается, имеют природное и естественное происхождение, это находит объяснение практически всегда», — заключил Николай Железнов.
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