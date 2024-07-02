Академик РАН Каприн заявил о новой эпохе в российской онкологии

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Новая эпоха ждет российскую онкологию, у онкологической службы уже поправили материальную базу, а теперь предстоит развивать науку, а также тиражировать новые технологии в регионы РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-онколог российского Минздрава Андрей Каприн.
Академик РАН отметил, что в рамках федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями получилось достичь системного выравнивания и улучшить материальную базу онкослужбы.
Теперь, по словам Каприна, пришло время обращаться к скрытым в кадрах и науке потенциалу и резервам.
По словам специалиста, онкослужба приближается к тому, чтобы реализовать идею так называемой персонифицированной медицины. Это, считает Каприн, возможно в том числе с учетом технологического развития ядерной медицины.
Наработки в этих областях, а также в биотехнологиях, биоинформатике нужно распространять в российские регионы для улучшения лечения больных, резюмировал академик.
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Теперь, по словам Каприна, пришло время обращаться к скрытым в кадрах и науке потенциалу и резервам.
«После реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и за счет нового проекта в онкологии, на мой взгляд, наступит новая интересная эпоха», — прокомментировал руководитель ФГБУ «НМИЦ радиологии».
По словам специалиста, онкослужба приближается к тому, чтобы реализовать идею так называемой персонифицированной медицины. Это, считает Каприн, возможно в том числе с учетом технологического развития ядерной медицины.
Наработки в этих областях, а также в биотехнологиях, биоинформатике нужно распространять в российские регионы для улучшения лечения больных, резюмировал академик.
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Никита Кротов