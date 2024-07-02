Глава АИДТ Ветров призвал наказывать за склонение детей к конкурсам красоты

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести ответственность для лиц, призывающих несовершеннолетних участвовать в конкурсах, где оцениваются внешние параметры.
Он объяснил, что такие конкурсы противоречат нормам морали и духу российского законодательства.
При этом для молодых людей в России уже организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. Например, в столице молодёжь активно участвуют в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!».
Ранее на подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».
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«Прошу оценить возможность дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации в части склонения несовершеннолетних к участию в различных конкурсах и выставках, оценивающих их физические и физиологические данные и составляющих очевидный сексуальный или подобный контекст», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
При этом для молодых людей в России уже организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. Например, в столице молодёжь активно участвуют в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!».
«Вовлеченность молодёжи в фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» –на высшем уровне. У меня есть свой личный блог, где я стараюсь освещать все актуальные события в Москве. И те комментарии, которые я получаю от нашего молодого сообщества, – максимально восторженные. Из того, что ребятам нравится больше всего, – концерты, стендап-выступления и мастер-классы», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» амбассадор «Молодёжи Москвы» Семён Белкин.
Ранее на подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».
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Мелисса Тимофеева