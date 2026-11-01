Академик высказался о допустимости сна на рабочем месте
Спать на работе после обеда могут только начальники. Об этом сообщил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Подъем».
Академик подчеркнул, что возможность спать по 20-30 минут в рабочее время доступна лишь некоторым специалистам. Официально вводить такую практику нецелесообразно, считает он. Руководители, имеющие отдельные кабинеты, или компании, способные создать соответствующие условия, могут воспользоваться этим, добавил Онищенко.
Бывший глава Роспотребнадзора отметил, что сон в кресле на просторном рабочем месте не является физиологичным. Согласно его мнению, важно контролировать интенсивность труда, продолжительность перерывов и обеспечивать специальное питание.
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