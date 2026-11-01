Академик высказался о допустимости сна на рабочем месте

01 ноября 2026, 15:40

Академик Онищенко: Спать на работе после обеда могут только начальники

Фото: iStock/PeopleImages

Спать на работе после обеда могут только начальники. Об этом сообщил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Подъем».