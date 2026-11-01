Стало известно, какими напитками нельзя запивать лекарства от простуды

01 ноября 2026, 12:15

Фармацевт Яланжи: чай, кофе и соки мешают действию медикаментов

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Простуда и грипп могут затянуться, если запивать медикаменты неподходящими напитками, которые серьезно влияют на эффективность лекарств. Об этом сообщил РИА Новости фармацевт Иван Яланжи.