Стало известно, какими напитками нельзя запивать лекарства от простуды
Простуда и грипп могут затянуться, если запивать медикаменты неподходящими напитками, которые серьезно влияют на эффективность лекарств. Об этом сообщил РИА Новости фармацевт Иван Яланжи.
В период простуд люди часто пьют чай, чтобы улучшить самочувствие, и могут запивать им лекарства. Однако это может снижать эффективность действующих веществ препаратов, пояснил специалист. Он отметил, что употребление кофе вместо чая создаёт дополнительную нагрузку на сердце и нервную систему.
По его словам, запивая лекарства цитрусовыми соками, человек способен повлиять на работу ферментов печени, которые перерабатывают препараты. Это может привести к увеличению концентрации лекарств в организме и, как следствие, к передозировке, ухудшая состояние пациента.
Согласно мнению Яланжи, молоко и минеральная вода не являются безопасными вариантами. Фармацевт также предупредил, что даже травяные настои могут представлять опасность при неправильном использовании.
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