Дерматолог связала покраснение лица после бокала вина с несколькими патологиями

01 ноября 2026, 10:54

Дерматолог Галлямова: Покраснение лица после вина может быть признаком купероза

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Покраснение лица после бокала вина считается вариантом нормы, но в некоторых случаях оно может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» сообщила доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова.