Дерматолог связала покраснение лица после бокала вина с несколькими патологиями
Покраснение лица после бокала вина считается вариантом нормы, но в некоторых случаях оно может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» сообщила доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова.
Специалист объяснила, что лицо краснеет после употребления вина из-за содержания в нем этилового спирта. Покраснение, которое проходит в течение 20-40 минут и не вызывает других неприятных ощущений, не должно вызывать беспокойства.
Однако, как предупредила дерматолог, регулярное покраснение лица, сопровождающееся жжением, может быть признаком дерматологических заболеваний, таких как розацеа или купероз. Также причиной способна выступать непереносимость алкоголя, что повышает вероятность возникновения определённых типов рака, включая рак пищевода.
По словам Галлямовой, иногда покраснение может быть связано с карциноидным синдромом, вызванным нейроэндокринной опухолью, которая выделяет серотонин. При этом состоянии наблюдаются внезапные приступы покраснения лица и шеи, длительностью от нескольких минут до нескольких часов, сопровождающиеся диареей, бронхоспазмом и падением давления. Если такие приступы возникают без явных причин и сопровождаются желудочно-кишечными симптомами, врач рекомендовала немедленно обратиться за медицинской помощью.
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