В Госдуме раскрыли, почему невыгодно брать отпуск в ноябре

01 ноября 2026, 07:36

Депутат Коломейцев: брать отпуск в ноябре может быть финансово невыгодно

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Брать отпуск в ноябре может быть финансово невыгодно для работников с фиксированным окладом. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.