В Госдуме раскрыли, почему невыгодно брать отпуск в ноябре
Брать отпуск в ноябре может быть финансово невыгодно для работников с фиксированным окладом. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
В этом месяце при пятидневной рабочей неделе насчитывается всего 20 рабочих дней. Это означает, что для сотрудников на окладе каждый трудовой день в месяце с малым количеством рабочих дней становится дороже. При уходе в отпуск часть зарплаты за пропущенные дни компенсируется отпускными, которые, однако, могут быть меньше, отметил депутат.
Он пояснил, что при одинаковом окладе и сопоставимых по сумме отпускных всегда выгоднее уходить в отпуск в месяце с наибольшим количеством рабочих дней. В октябре и декабре текущего года по 22 рабочих дня, а в июле их было 23.
При выборе дат отпуска также важно учитывать, не пересекаются ли они с выходными и праздничными днями, добавил парламентарий. Помимо ноября, среди невыгодных месяцев для отпуска можно выделить февраль, май и особенно январь. Наиболее благоприятными месяцами для отпуска сотрудников с фиксированным окладом являются июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, заключил Коломейцев.
Читайте также: