Академик Зелёный не увидел принципиальной ошибки в крушении станции «Луна-25»

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Крушение автоматической станции «Луна-25» не было следствием какой-либо принципиальной ошибки. Такое мнение высказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, возглавляющий также первый этап российской лунной миссии, академик Лев Зелёный.
Он сравнил аварию лунной станции, произошедшую в прошлом году, со ставшим уже хрестоматийным недоразумением с миссией «Луна-1» в 1959 году, передаёт ТАСС. Учёный напомнил, что этот первый автоматический мини-корабль из-за небольшой ошибки в вычислениях пролетел мимо естественного спутника Земли.
Академик объяснил, что первая станция должна была непременно встретиться с Луной, однако при подаче команды на выключение двигателя второй ступени не было учтено время прохождения сигнала до аппарата. В результате «Луна-1» разминулась со спутником на каких-то шесть тысяч километров.
Академик Зелёный подчеркнул, что все материалы для научного и материального оснащения космических миссий «Луна-26» и «Луна-27» уже готовы, несмотря на трудности, связанные с импортозамещением. Он также добавил, что из-за аварии «Луны-25» дальнейшие этапы космической миссии будут несколько форсированы. По согласованию с «Роскосмосом» следующие станции отправятся к спутнику раньше, чем планировалось.
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«То, что «Луна-25» разбилась, не является какой-то принципиальной или системной ошибкой. Просто недостаточно проверенная связь между различными узлами космического аппарата. Нечто похожее произошло и с "Луной-1"», — сказал Зелёный.
Академик объяснил, что первая станция должна была непременно встретиться с Луной, однако при подаче команды на выключение двигателя второй ступени не было учтено время прохождения сигнала до аппарата. В результате «Луна-1» разминулась со спутником на каких-то шесть тысяч километров.
Академик Зелёный подчеркнул, что все материалы для научного и материального оснащения космических миссий «Луна-26» и «Луна-27» уже готовы, несмотря на трудности, связанные с импортозамещением. Он также добавил, что из-за аварии «Луны-25» дальнейшие этапы космической миссии будут несколько форсированы. По согласованию с «Роскосмосом» следующие станции отправятся к спутнику раньше, чем планировалось.
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Александр Бойцов