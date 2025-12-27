Аккаунт известной американской певицы деактивировали из-за критики ЛГБТ*

27 декабря 2025, 01:39

Аккаунт певицы Никки Минаж в Instagram* деактивировали из-за критики ЛГБТ**

Фото: iStock/bigtunaonline

После публичной критики в адрес губернатор Калифорнии Гэвина Ньюсома певица Ники Минаж потеряла доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram*. Об этом пишет РИА Новости.





Политик в подкасте издания New York Times сказал, что желает видеть трансгендерных** детей. По его словам, в США нет ни одного губернатора, который бы принял так много законов в поддержку ЛГБТ**.



«Профиль недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален», — говорится в сообщении при попытке перехода на страницу аккаунта Минаж.