Мощный снегопад парализовал авиасообщение в США

27 декабря 2025, 01:21

Bloomberg: более 1,6 тысячи рейсов отменили в США из-за снегопада

Фото: iStock/MahmutSonmez

В США из‑за непогоды отменили более 1,6 тысячи авиарейсов, ещё 19 тысяч пришлось задержать. Об этом пишет Bloomberg.