Мощный снегопад парализовал авиасообщение в США
В США из‑за непогоды отменили более 1,6 тысячи авиарейсов, ещё 19 тысяч пришлось задержать. Об этом пишет Bloomberg.
Серьёзные сбои произошли в работе нью‑йоркских аэропортов имени Джона Кеннеди, Ла‑Гуардия и Ньюарк.
В Калифорнии последствия непогоды оказались не менее серьёзными. После нескольких дней непрекращающихся дождей без электричества остались более 50 тысяч домов и предприятий. В районе Лос‑Анджелеса из‑за наводнений и последствий шторма пришлось перекрыть десятки дорог.
Циклоны охватили оба побережья и центральную часть страны. В Сьерра‑Неваде (Калифорния) сложилась сложная обстановка из‑за обильных снегопадов.
В Нью‑Йорке ожидается большое количество осадков. Как сообщает издание, уже образовавшиеся сугробы создают настолько серьёзные трудности для движения, что даже машины с полным приводом испытывают проблемы.
