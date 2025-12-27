Умер музыкант The Cure Перри Бэмоунт
Гитарист и клавишник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняется в заявлении коллектива из Западного Сассекса, смерть артиста наступила в Рождество (25 декабря) после непродолжительной болезни. Коллеги отметили отзывчивость музыканта и его неоценимый вклад в становление The Cure.
«Мы соболезнуем его семье, с ней все наши мысли. Его будет очень не хватать», — говорится в обращении музыкантов.Бэмоунт начал сотрудничать с группой в середине 1980-х годов и уже скоро стал её полноценным участником, однако позже покинул её. В 2022 году он вернулся в состав коллектива и сыграл 90 концертов. Одним из знаковых событий стало выступление The Show of a Lost World 1 ноября 2024 года в Лондоне, которое рокеры назвали одним из лучших в своей истории.