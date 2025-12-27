Умер музыкант The Cure Перри Бэмоунт

27 декабря 2025, 00:34

Фото: iStock/Diy13

Гитарист и клавишник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом пишет ТАСС.





Как уточняется в заявлении коллектива из Западного Сассекса, смерть артиста наступила в Рождество (25 декабря) после непродолжительной болезни. Коллеги отметили отзывчивость музыканта и его неоценимый вклад в становление The Cure.



«Мы соболезнуем его семье, с ней все наши мысли. Его будет очень не хватать», — говорится в обращении музыкантов.