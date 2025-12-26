Достижения.рф

Названа стоимость новогоднего декора Ксении Собчак

«Газета.Ru»: Собчак потратила на новогодние украшения 155 тысяч рублей
Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Агентство флористики и декора раскрыло стоимость новогоднего оформления дома журналистки Ксении Собчак. Информация есть в распоряжении издания «Газета.Ru».



На украшение четырёхметровой ели у неё ушло 155 тысяч рублей. Работу выполняли два профессиональных декоратора. Ксения выбрала стилистику в духе советских праздников. Для создания атмосферы использовали 400 стеклянных сосулек, карамелизированные апельсины, 300 метров светящейся гирлянды, чеканные флажки и другие декоративные элементы, выполненные вручную.

Стоимость обусловлена размерами дерева, трудозатратами специалистов и использованием высококачественных материалов. Кроме ёлочного декора, Собчак заказала праздничные композиции для столов и ваз.

Среди звёздных интерьеров выделяется новогоднее оформление дома Филиппа Киркорова. По предварительным оценкам, артист потратил на праздничную ёлку и сопутствующие украшения около 5 млн рублей. В этом году певец сделал ставку на элегантное сочетание красного и золотого: все игрушки подобраны строго в этих цветовых оттенках.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0