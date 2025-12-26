Названа стоимость новогоднего декора Ксении Собчак

26 декабря 2025, 23:58

«Газета.Ru»: Собчак потратила на новогодние украшения 155 тысяч рублей

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Агентство флористики и декора раскрыло стоимость новогоднего оформления дома журналистки Ксении Собчак. Информация есть в распоряжении издания «Газета.Ru».