Названа стоимость новогоднего декора Ксении Собчак
Агентство флористики и декора раскрыло стоимость новогоднего оформления дома журналистки Ксении Собчак. Информация есть в распоряжении издания «Газета.Ru».
На украшение четырёхметровой ели у неё ушло 155 тысяч рублей. Работу выполняли два профессиональных декоратора. Ксения выбрала стилистику в духе советских праздников. Для создания атмосферы использовали 400 стеклянных сосулек, карамелизированные апельсины, 300 метров светящейся гирлянды, чеканные флажки и другие декоративные элементы, выполненные вручную.
Стоимость обусловлена размерами дерева, трудозатратами специалистов и использованием высококачественных материалов. Кроме ёлочного декора, Собчак заказала праздничные композиции для столов и ваз.
Среди звёздных интерьеров выделяется новогоднее оформление дома Филиппа Киркорова. По предварительным оценкам, артист потратил на праздничную ёлку и сопутствующие украшения около 5 млн рублей. В этом году певец сделал ставку на элегантное сочетание красного и золотого: все игрушки подобраны строго в этих цветовых оттенках.
