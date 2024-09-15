Акробат Red Bull перешел из Азии в Европу по натянутому канату через пролив Босфор в Стамбуле

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Эстонский акробат Яан Руз пересек пролив Босфор по натянутому канату из Азии в Европу. Спортсмен Red Bull стал первым человеком в мире, что перешел таким способом из одной части света в другую. О трюке рассказала газета Hürriyet.
«Яан Руз перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату в Стамбуле», – сообщили СМИ.
Свидетелями события стали жители Стамбула, на глазах у которых канатоходец чел через пролив, ширина которого более 700 метров.
Босфорский пролив соединяет Мраморное и Черное море. Включая пролив Дарданеллы, в этой части земли сходятся три моря, включая Средиземное.
Спортсмен Ян Руз известные многими опасными трюками с канатом, включая переход между небоскребами в Сараево, о чем сообщает компания Red Bull. Также Руз поставил мировой рекорд, пройдя по километровому канату.
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