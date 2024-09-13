Барриос заявил об огромном потенциале Глушенкова

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Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
«Макс попал в топовое окружение, в команду с очень сильными игроками, которые и помогли ему так круто проявить себя. Он обладает огромным потенциалом, и в «Зените» ему удалось быстро раскрыть его, потому что с первого дня ему дали почувствовать себя здесь своим. Я очень рад за него! Мы все ждём его возвращения на поле», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Барриос.Напомним, в июле этого года Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива.
Ранее полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявлял, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
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