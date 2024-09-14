Кличко не будет один: Боксёр Усик намерен войти в правительство Украины

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Чемпион мира по боксу среди профессионалов по разным версиям Александр Усик не прочь присесть в министерское кресло. Он намерен стать министром спорта Украины. Там, кстати, в названии ведомства присутствует ещё молодёжь.
Уроженец российского Крыма Александр Усик является одним из немногих непобеждённых боксёров, напоминает украинское издание «Страна.ua». В июне он потерял титул чемпиона в тяжёлом весе по версии IBF, но не из-за поражения. Он просто не стал защищать титул в уже назначенном поединке с хорватом Филипом Хрговичем. Спортсмен с Балкан был обязательным претендентом на бой с чемпионом, но IBF сама отменила это обязательство Усика, нарушив, по сути, собственные правила.
Стоит отметить, что журнал The Ring назвал украинца лучшим боксёром 2024 года независимо от весовой категории. Усик очень хороший боксёр, в этом году победил Тайсона Фьюри. И только. В 37 лет он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, но провёл их за это время всего 22. Рубаки прошлого типа Артуро Гатти или, если копнуть ещё глубже, Рокки Марчиано или Джо Луиса только посмеялись бы над таким количеством поединков.
Теперь Усик намеревается пойти в политику, пусть и по своему профилю. Нет сомнения, что если ещё нет титула «лучший министр», то для украинского спортсмена его изобретут.
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Стоит отметить, что журнал The Ring назвал украинца лучшим боксёром 2024 года независимо от весовой категории. Усик очень хороший боксёр, в этом году победил Тайсона Фьюри. И только. В 37 лет он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, но провёл их за это время всего 22. Рубаки прошлого типа Артуро Гатти или, если копнуть ещё глубже, Рокки Марчиано или Джо Луиса только посмеялись бы над таким количеством поединков.
Теперь Усик намеревается пойти в политику, пусть и по своему профилю. Нет сомнения, что если ещё нет титула «лучший министр», то для украинского спортсмена его изобретут.
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Александр Бойцов