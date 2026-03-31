Аксаков рассказал о новых правилах рассрочки для россиян с 1 апреля
Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Татар-информу» про новые правила предоставления рассрочки, вступающие в силу с 1 апреля.
По его мнению, теперь этот рынок будет более регулируемым и безопасным для потребителей. Установлены обязательные и прозрачные условия для договоров рассрочки, а также запрещено навязывать дополнительные услуги.
«Сервисы рассрочки больше не смогут увеличивать стоимость товара при его оплате частями. Также вводится запрет на любые комиссии. Кроме того, ограничивается размер штрафов: неустойка не сможет превышать 20% годовых от суммы просрочки», — поделился Аксаков.
Он подчеркнул, что раньше эти вопросы не были урегулированы, что приводило к значительным переплатам для покупателей, приобретавших товары в рассрочку. Они сталкивались с высокими наценками, разнообразными комиссиями, скрытыми условиями и огромными штрафами. Более того, дополнительные платежи могли взиматься даже при досрочном погашении задолженности. Теперь это останется в прошлом, заключил Аксаков.