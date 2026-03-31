Россиянам рассказали, как защитить машину во время паводков

31 марта 2026, 17:19

Директор СберСтрахования Бородин: От паводков авто защитит только каско

При повреждении автомобиля из-за паводка необходимо сделать фото- и видеофиксацию с нескольких точек обзора. Об этом рассказал директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.





Он подчеркнул, что ущерб автомобиля из-за паводка может покрыть только полис каско, поскольку ОСАГО защищает ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения.





«Если автомобиль залило водой, нельзя пытаться запустить двигатель, иначе можно спровоцировать гидроудар и нанести серьёзный урон мотору, даже если вода уже сошла. Нужно обесточить машину — отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы исключить риск коротких замыканий», — рассказал Бородин «Петербургскому дневнику».