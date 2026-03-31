Россиянам рассказали, как защитить машину во время паводков
Директор СберСтрахования Бородин: От паводков авто защитит только каско
При повреждении автомобиля из-за паводка необходимо сделать фото- и видеофиксацию с нескольких точек обзора. Об этом рассказал директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.
Он подчеркнул, что ущерб автомобиля из-за паводка может покрыть только полис каско, поскольку ОСАГО защищает ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения.
«Если автомобиль залило водой, нельзя пытаться запустить двигатель, иначе можно спровоцировать гидроудар и нанести серьёзный урон мотору, даже если вода уже сошла. Нужно обесточить машину — отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы исключить риск коротких замыканий», — рассказал Бородин «Петербургскому дневнику».
Далее, по его словам, необходимо сделать фото- и видеофиксацию с нескольких точек обзора. На кадрах должно быть видно высоту уровня воды, повреждения кузова и салона, окружающие объекты и госномер либо VIN-код.
Для транспортировки авто до страховой компании Бородин посоветовал использовать эвакуатор. Также там потребуются паспорт автовладельца, СТС либо ПТС, заявление о наступлении страхового случая, сделанные на месте фото, а также справка от Гидрометцентра, МЧС или местных органов власти о факте стихийного бедствия, заключил эксперт.