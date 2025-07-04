Акселератор для молодых бизнесменов «Росмолодежь.Предпринимай» пройдет в Нижнем Новгороде

04 июля 2025, 15:56

В Нижнем Новгороде пройдет акселератор для молодых бизнесменов

Фото: istockphoto/Olivier Le Moal

Акселератор для молодых бизнесменов «Росмолодежь.Предпринимай» помогает молодым предпринимателям разработать и доработать социальные запросы и инициативы, направленные создать среду социального благополучия в моногородах, включая те, где присутствует Госкорпорация «Росатом».





Как сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи, продуктом предстоящего мероприятия станут 50 социальных решений молодых бизнесменов, которые будут реализованы в моногородах страны.





«Участниками Акселератора станут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет (категория «Действие»), а также молодежь, заинтересованная в осуществлении предпринимательской деятельности, в возрасте от 14 до 35 лет (категория «Погружение»)», — сказано в публикации ведомства.

