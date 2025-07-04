Акселератор для молодых бизнесменов «Росмолодежь.Предпринимай» пройдет в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пройдет акселератор для молодых бизнесменов
Акселератор для молодых бизнесменов «Росмолодежь.Предпринимай» помогает молодым предпринимателям разработать и доработать социальные запросы и инициативы, направленные создать среду социального благополучия в моногородах, включая те, где присутствует Госкорпорация «Росатом».
Как сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи, продуктом предстоящего мероприятия станут 50 социальных решений молодых бизнесменов, которые будут реализованы в моногородах страны.
«Участниками Акселератора станут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет (категория «Действие»), а также молодежь, заинтересованная в осуществлении предпринимательской деятельности, в возрасте от 14 до 35 лет (категория «Погружение»)», — сказано в публикации ведомства.Событие состоится в период с 25 по 29 августа в Нижнем Новгороде. Желающие могут пройти регистрацию на сайте.
Акселератор организован в рамках реализации программы содействия занятости молодежи до 2030 года. Речь идет о Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства.