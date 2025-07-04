С фирмы Рустама Рептилоида могут взыскать более семи млн рублей

04 июля 2025, 13:45

Фото: iStock/AMilkin

С туристической фирмы бывшего участника шоу «Что было дальше?» Рустама Рептилоида (Саидахмедова) хотят взыскать более семи миллионов рублей из-за долгов по аренде. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, в декабре 2024 года акционерное общество «Курорт "Нальчик"» подало на ООО «Звезда», учредитетелями которого является Саидахмедов и его отец, иск в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики на сумму 7 млн 327 тысяч рублей. Известно, что фирма занимается туристической деятельностью.





«Причиной для подачи иска стала задолженность по аренде — 6 млн 440,8 тыс. руб. Кроме того, "Курорт "Нальчик" хочет взыскать 648,8 тыс. руб. в качестве процентов за просроченные платежи и еще 237,7 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины», — пишет «Постньюс».