В России заявили об устранении угрозы вымирания амурских тигров
В России успешно устранена угроза вымирания амурских тигров. Численность этих редких хищников достигла 750 особей, что является целевым показателем, установленным в рамках программы по спасению вида.
В 2013 году, когда программа стартовала, в России насчитывалось всего 430 амурских тигров. Как сообщает «Комсомольская правда», об этом заявил председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр», министр юстиции России Константин Чуйченко.
По данным СМИ, это стало возможным благодаря многолетней работе природоохранных организаций и государственных структур.
Читайте также: