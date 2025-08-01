Аксёнов выразил готовность принять снесённый в Карабахе памятник Айвазовскому
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил готовность принять демонтированный в Карабахе памятник знаменитому русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
По его словам, если власти Азербайджана не нуждаются в этом памятнике, Крым готов забрать его, восстановить и установить на своей территории в знак уважения к великому живописцу.
«Айвазовский – гордость русского и армянского народов, наш земляк, великий художник, признанный во всём мире. Крым всегда помнит своих героев и готов сохранить их память», – написал Аксёнов.Памятник Айвазовскому был снесён в Карабахе 29 июля, в день рождения художника. Информация о демонтаже стала широко известна 31 июля, вызвав резонанс в культурных и общественных кругах.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал демонтаж памятника актом, вызывающим «глубокое сожаление и неприятие». Он подчеркнул, что такие действия наносят ущерб культурному диалогу и исторической памяти.