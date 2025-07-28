Вандалы осквернили мемориал «блокадный трамвай» в Автово
Группа хулиганов устроила варварство над историческим объектом в Петербурге. Монумент «Блокадный трамвай», символизирующий стойкость жителей города во время Великой Отечественной войны, подвергся порче и повреждениям, пишет Mash на Мойке.
Один из нарушителей травмировался при прыжке с крыши вагона. Монумент является воплощением стойкости и мужества жителей блокадного Ленинграда. Установлен он там, где в годы войны располагались защитные баррикады из старых трамваев, заполненных камнями.
Полиция ведет поиски виновных, а памятник восстанавливают специалисты.
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