Достижения.рф

Вандалы осквернили мемориал «блокадный трамвай» в Автово

Фото: IStock /ru3apr

Группа хулиганов устроила варварство над историческим объектом в Петербурге. Монумент «Блокадный трамвай», символизирующий стойкость жителей города во время Великой Отечественной войны, подвергся порче и повреждениям, пишет Mash на Мойке.



Один из нарушителей травмировался при прыжке с крыши вагона. Монумент является воплощением стойкости и мужества жителей блокадного Ленинграда. Установлен он там, где в годы войны располагались защитные баррикады из старых трамваев, заполненных камнями.

Полиция ведет поиски виновных, а памятник восстанавливают специалисты.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0