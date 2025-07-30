Россияне раскритиковали идею установить «памятник трудовому мигранту» в Москве
В 2021 году напротив здания ГЭС-2 была установлена алюминиевая скульптура «Большая глина No 4», которая, по мнению автора, символизировала творчество. Однако многие жители города восприняли её как отходы. Первоначально планировалось, что скульптура простоит девять месяцев, но в августе 2022 года её срок пребывания в городе был продлён на неопределённый период. Недавно композицию демонтировали.
На её место возникло предложение установить памятник рабочему-мигранту. Глава профсоюза трудовых мигрантов Ренат Каримов выразил поддержку этой идее, считая её важной для отражения культурного разнообразия. Он отметил, что все люди равны и должны иметь одинаковые права. Однако с ним не согласился депутат Госдумы Николай Бурляев, который считает, что памятник мигрантам в центре Москвы — неуместная идея. Он предложил увековечить память известных уроженцев столицы, которые внесли вклад в развитие страны, сообщает издание argumenti.ru.
Многие россияне также выразили недовольство предложением Каримова, задаваясь вопросами о том, как будет выглядеть памятник мигранту и почему стоит увековечивать память тех, кто не всегда ассоциируется с положительными поступками.
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