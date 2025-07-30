Россияне раскритиковали идею установить «памятник трудовому мигранту» в Москве

30 июля 2025, 13:21

Фото: iStock/Andrey Rykov

В 2021 году напротив здания ГЭС-2 была установлена алюминиевая скульптура «Большая глина No 4», которая, по мнению автора, символизировала творчество. Однако многие жители города восприняли её как отходы. Первоначально планировалось, что скульптура простоит девять месяцев, но в августе 2022 года её срок пребывания в городе был продлён на неопределённый период. Недавно композицию демонтировали.