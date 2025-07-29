В Геленджике вандалы разрушили стены «Грозовых ворот»
Вандалы осквернили знаменитую крепость «Грозовые ворота» в Геленджике. Как пишет телеграм-канал «112», неизвестные ночью разрисовали и разрушили стены крепости.
Уточняется, что местные жители просят полицию начать поиски злоумышленников.
«Грозовые ворота» — одна из самых известных туристических точек в курортном городе. Эта крепость обрела популярность после выхода одноименного военного фильма, который снимали в этих местах.
Ранее группа хулиганов осквернила исторический памятник в Петербурге. Монумент «Блокадный трамвай», символизирующий стойкость жителей города во время Великой Отечественной войны, подвергся порче и повреждениям.
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