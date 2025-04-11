Аксёнов: все пляжи Крыма очищены от мазута

Росгвардейцы ежедневно охраняют покой жителей Москвы и Московской области, защищают нас от преступников и дебоширов. Теперь настало время помочь одному из сотрудников Егорьевского филиала Росгвардии: в семье старшего лейтенанта Александра Семыкина беда — его восьмилетний сын Никита с рождения страдает от миопатии, из-за чего мальчик не может ходить.