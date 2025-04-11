Аксёнов: все пляжи Крыма очищены от мазута

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
В Республике Крым все пляжи очистили от мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов на берег никак не повлияют на проведение курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
По его словам, в этом году в Крыму откроют 340 пляжей, на некоторых из них ведутся восстановительные работы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, было загрязнено Черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
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Анастасия Чубина