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Аксёнов: все пляжи Крыма очищены от мазута

Аксёнов: незначительные выбросы мазута в Крыму не повлияют на курортный сезон
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

В Республике Крым все пляжи очистили от мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов на берег никак не повлияют на проведение курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
По его словам, в этом году в Крыму откроют 340 пляжей, на некоторых из них ведутся восстановительные работы.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, было загрязнено Черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.

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«Вот это поворот!»: Мизулину проверят на предмет вымогательства после заявлений экс-жены Паши Техника
Екатерина Мизулина будет проверена на предмет вымогательства после слов Карицкой
11 апреля 2025, 16:16

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Глава общественной организации «Лига безопасного Интернета» Екатерина Мизулина будет проверена на предмет возможного вымогательства. Есть предположения, что её вопросы и претензии к рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) были решены «неформально», в частном порядке.
С просьбой проверить общественницу на предмет того, насколько законными были неформальные методы улаживания противоречий с ныне покойным музыкантом, к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». А поводом стало высказывание бывшей супруги рэпера Евы Карицкой, которая заявила, что у Мизулиной были вопросы к Технику, но их удалось «решить» в ходе неформальной частной беседы.

Напомним, в декабре 2023 года глава общественной организации направляла запрос в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента. Однако после проверки дела не возбуждались.

«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении Даванкова.

Парламентарий считает такое поведение для Мизулиной нехарактерным. По его словам, как правило, она направляет обращения и высказывается до тех пор, пока органы не предпримут меры. В качестве примера Даванков приводит Моргенштерна*. Вице-спикер нижней палаты российского парламента считает необходимым проверить «этот и другие аналогичные случаи» на предмет выявления признаков противоправной деятельности, в том числе вымогательства. Особенно в свете заявления экс-супруги умершего Техника.

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#рф
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Случилась беда: 8-летнему сыну сотрудника Росгвардии Никите требуется срочное лечение. Как помочь ребенку?
11 апреля 2025, 15:58

Фото: Александр Семыкин и его сын Никита

Росгвардейцы ежедневно охраняют покой жителей Москвы и Московской области, защищают нас от преступников и дебоширов. Теперь настало время помочь одному из сотрудников Егорьевского филиала Росгвардии: в семье старшего лейтенанта Александра Семыкина беда — его восьмилетний сын Никита с рождения страдает от миопатии, из-за чего мальчик не может ходить.
Никите требуется постоянный уход: рядом с ним всегда его мама Мария. Одна из столичных клиник готова принять Никиту, но сумма лечения слишком велика — 1 млн 610 тысяч рублей. К тому же, Мария и Александр воспитывают ещё одного ребёнка, таких денег в семье просто нет.

Давайте поможем Никите и соберём необходимую сумму денег. Вся информация ниже — на фотографии.


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«Холодная яма»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве начнет теплеть
11 апреля 2025, 15:22

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Вторая неделя апреля подходит к концу, однако погода до сих пор не балует москвичей и жителей области.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичи и жители области постепенно «выкарабкиваются из этой холодной ямы».

«В выходные есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега. Скорее всего, они пройдут в ночь с субботы на воскресенье, и температура будет около нуля и слабо отрицательная. А днем в субботу около 3, 4 градусов, в воскресенье 7, 9 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, погода быстрым темпом движется к теплу следующей недели.

«В понедельник 10, 12 градусов, во вторник около 15, а в среду уже 16, 18 градусов. Так что, к среде и снег сойдет. Дефицит осадков сократился очень прилично — этот период стал хорошей довеской к той сухой малоснежной зиме, которую мы прошли», — заключил Шувалов.

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#жители
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Астролог рассказала о том, мужчины каких знаков легко смогут поладить с тёщей
11 апреля 2025, 15:01

Фото: istockphoto/Perseomed

Самыми лучшими, покладистыми и приветливыми зятьями чаще всего становятся мужчины, рождённые под знаками Девы, Козерога, Тельца, Рака и Скорпиона. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
В разговоре с изданием «Москва24» она отметила, что мужья, рождённые под знаками Земли (это Дева, Козерог и Телец), обычно бывают практичными и работящими. Такие качества в зяте не могут не понравится тестю и тёще.

«Это значит, что их дочь будет хорошо обеспечена, ведь такие мужья всегда приносят деньги в дом и заботятся о своей семье», — пояснила астролог.

Представители знаков Воды тоже часто становятся прекрасными семьянинами, продолжила она. Такие мужчины живут по принципу «всё в дом». Такой зять и с детьми сам погуляет, и работы по дому не чурается, и дачный участок может обустроить, пояснила Сохолтуева. К водным знакам относятся Рак и Скорпион.

Исключением в этом ряду являются только Рыбы, подчеркнула астролог. На них нельзя полагаться в такой же мере, как на Рака и Скорпиона.

«Они, конечно, тоже домашние, но, как правило, непрактичные. К тому же Рыбы часто "уплывают" в какие-то свои увлечения, например, компьютерные игры. А это вряд ли понравится тестю и тёще», — заключила Ольга Солохтуева.

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«Отметка в паспорте»: В России могут ввести замену статусу иноагента
11 апреля 2025, 14:12

Фото: istockphoto/gregory_lee

В России иностранных агентов следует переименовать в предателей, каковыми они по сути и являются. С таким предложением выступил Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он также высказал мнение, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку. По словам общественника, уже готовится инициатива для представления председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

Это предатели России, в этом ФПБК поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Наша инициатива содержит предложение говорить не «иноагент», а «предатель». Надо в паспорте ставить штамп «предатель России». В российский паспорт, в загранпаспорт и вносить в базу. Когда будет такой штамп в паспорте, их в других странах будут брать на контроль», — сказал Бородин.

Он напомнил, что после начала спецоперации многие российские певцы, артисты, политические и общественные деятели покинули страну и из-за рубежа принялись поливать её и её народ грязью. По словам главы ФПБК, все они уехали для того, чтобы сотрудничать со странами НАТО, спецслужбами и различными сомнительными фондами, получая от них мзду. Поэтому они являются настоящими предателями, заключил Бородин.

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