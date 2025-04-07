Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках побережья Анапы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы: на трёх участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, рядом с детским лагерем «Приморский» и на Центральном пляже Анапы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Напомним, что в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, в январе произошёл новый выброс нефтепродуктов. Основную часть мазута собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму действует режим ЧС.
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Анастасия Чубина