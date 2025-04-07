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Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках побережья Анапы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы: на трёх участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, рядом с детским лагерем «Приморский» и на Центральном пляже Анапы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Напомним, что в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, в январе произошёл новый выброс нефтепродуктов. Основную часть мазута собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму действует режим ЧС.

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Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за переход ж/д путей на красный свет
07 апреля 2025, 15:22

Фото: iStock/LexisJan

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер штрафа за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора достигнет 1,5 тыс. рублей. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовой информации.
Прежде, по законодательству, штрафы в размере 1,5 тыс. рублей были установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, а в размере 500 рублей — в остальных регионах. С принятием нового закона штрафы будут начислены также за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу или переезду, если горит красный сингал светофора.

В законе также сказано, что административное наказание за повреждение железнодорожных путей, сооружений и устройств сигнализации или связи либо других объектов инфраструктуры (включая путевые объекты) железнодорожного транспорта или метрополитена, а также сбрасывание на пути предметов будет наступать, если эти действия будут препятствовать движению поездов и не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, согласно документу, вводится административная ответственность за повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей. Также будут увеличены штрафы за вышеупомянутое правонарушение и повреждение защитных лесонасаждений или снегозащитных ограждений. Совершение соответствующих правонарушений повлечет за собой штрафы в размере от одной до трёх тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге; в Московской и Ленинградских областях — от трёх до пяти тысяч и от пяти тысяч до десяти тысяч — для должностных лиц (в вышеуказанных субъектах от 20 до 50 тысяч рублей).

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#штрафы
#железная дорога
#железнодорожный переезд
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В России разрешили привлекать детей с 14 лет к работе в период летних каникул
Путин подписал закон о возможности привлечения детей с 14 лет к работе в каникулы
07 апреля 2025, 14:58

Фото: iStock/jacoblund

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт работодателям право привлекать к работе в выходные дни во время летних каникул подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что до принятия данного закона дети могли работать в выходные только в рамках творческих профессий, например, при участии в театральных постановках или съёмках фильмов.

Теперь же работодатели могут привлекать несовершеннолетних в работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.

В законе указано, что работа будет осуществляться по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые включены в федеральный или региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся господдержкой.

Для 14-летних подростков помимо собственного письменного согласия необходим аналогичный документ от одного из родителей. Если же работать собирается ребёнок-сирота, то ему необходимо согласие от органа опеки и попечительства.

Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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«Разные приоритеты»: астролог раскрыла, кто из знаков зодиака часто ссорится между собой
07 апреля 2025, 14:34

Фото: iStock/ gorodenkoff

Знаки зодиака определенных стихий нередко с большим трудом находят общий язык. Такого мнения придерживается астролог Катерина Малеева.
Астролог подчеркнула, что знакам стихии Огонь — Овнам, Львам и Стрельцам — часто тяжело общаться с представителями стихии Вода, то есть Раками, Скорпионами и Рыбами.

«Огонь — о действиях, Вода — о чувствах. Огонь говорит правду в лоб и может «обжечь» своими словами, даже не заметив, а Вода обижается и может надолго запомнить все и замкнуться. Поэтому в их отношениях взаимные упреки и эмоциональные качели – это частый сценарий», — добавила она.

Помимо прочего, огненным знакам сложно бывает и с земными — Тельцами, Девами и Козерогами. Овны, Львы и Стрельцы считают их занудными.

«Земные знаки, в свою очередь, воспринимают огненных как безответственных и тяжело мирятся с их импульсивностью и склонностью рисковать. В целом у них разные приоритеты: огонь спонтанен и хочет действия, а земля требует стабильности и четкого плана», — уточнила Малеева в беседе с Москвой 24.

Астролог считает, что земным знакам непросто общаться с представителями стихии Воздух — Близнецами, Весами и Водолеями. Они видятся им несерьезными, поверхностными, а их легкость нервирует Тельцов, Дев и Козерогов. А вот воздушные знаки ощущают, что земные их ограничивают.

Общительным, креативным и непостоянным воздушным знакам также сложно бывает коммуницировать с представителями водной стихии (Раками, Скорпионами и Рыбами).

«Воздух рационален, Вода — глубоко эмоциональна. Воздушные знаки могут не понимать, зачем столько чувств, драмы и тонких намеков. А водные при этом чувствуют, что их не принимают, не слышат и игнорируют», — отметила астролог.

Водные знаки ожидают глубины в общении, эмоционального отклика, а представители стихии Воздух же в основном настроены на легкую коммуникацию. При этом эксперт полагает, что при желании с любым человеком можно построить хорошие отношения.

«Если понимать природу партнера, можно заранее предугадать, где будет триггер, и смягчить острые углы. Ведь в итоге сила не в схожести, а в уважении различий», — обратила внимание Малеева.

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#астролог
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Бизнес блогера Аяза Шабутдинова понёс колоссальные убытки после его ареста
SHOT: Бизнес арестованного блогера Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей
07 апреля 2025, 14:34

Фото: iStock/peshkov

Бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, компания Шабутдинова в период с 2020 по 2023 год приносила ему порядка 200 млн рублей ежегодно. При этом в 2022 году доходы блогера составили около 737 миллионов.

Но после его задержания «Лайк центр» начал терять прибыль, а к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн рублей.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер с партнёрами от имени юридических лиц создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.

Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.

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Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
Синоптик Шувалов: снег в Москве пролежит всю неделю
07 апреля 2025, 13:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москву и область накрыло снегом. Жители перестали понимать, как одеваться, когда по календарю весна, а по факту — совершенно другое.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ось снегопадов сместилась и прошла по Москве в чистом виде.

«Нужно потерпеть неделю, снег начнет сходить только вначале будущей недели. Средняя суточная температура будет отрицательной вплоть до выходных. Снег еще добавится на 3−7 сантиметров, это будет в основном во вторник, в среду, может быть, в ночь на четверг, а после этого ожидается небольшая пауза в осадках», — сказал синоптик.

По его словам, Москву накрыл апрельский снег, накопленный за зиму, и это нельзя считать аномальным.

«Возвращаемся постепенно на место», — добавил Шувалов.

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